منى زكي وصلاح وأبو زهرة.. "لمة العيلة" أحلى في رمضان

مشاهد تلقائية ومبهجة جمعت بين مجموعة من المشاهير وأسرهم، ضمن إعلان لصالح إحدى شركات الاتصالات الكبرى، حظي بتفاعل واسع خلال الساعات القليلة الماضية، عقب إذاعته في اليوم الأول من شهر رمضان، في ظل تصويره عن بُعد، بسبب الحجر المنزلي والخوف من وجود تجمعات، خشية انتشار فيروس كورونا المستجد.

"هن" رصد أبرز المشاهدة العائلية التي لفتت الأنظار في الإعلان، خلال الفقرات التالية.

ضحك ولعب بين محمد صلاح وابنته مكة

مزح وألعاب متنوعة جمعت بين نجم نادي ليفربول والمنتخب المصري محمد صلاح، وابنته مكة، لينجح الثنائي في خطف الأنظار بسهولة بضحكاتهم العفوية.

وخلال الإعلان، قرر "الفرعون المصري" أن يمسك ابنته بزراعيه ويرفعها فوق كتفيه بدلا من الأثقال، خلال تواجه في منزله، وسط ضحك "مكة".

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"أبو زهرة" وحفيده يتحدثان عبر الـ فيديو كول

في مشهد لم يتعد بضع ثواني، ظهر الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، خلال حديثه بشغف في فيديو كول مع حفيده الصغير، الذي لم يتحدث مطلقا طيلة الإعلان.

ظهور نادر لطفلي منى زكي وأحمد حلمي

أنشطة منزلية مختلفة، مارسها طفلا الفنانة مني زكي والنجم أحمد حلمي مع والدتهما داخل الحجر المنزلي، من غسل السيارة إلى الحركة واللعب بالألوان.

الفنانة حرصت على عدم إظهار وجه طفليها الصغار نهائيا، معتمدة على تصويرهما من ظهورهما، طوال مدة الإعلان.