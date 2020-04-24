فيديو.. هاني الناظر يقدم روشتة علاج تساقط الشعر

يقدم موقع "هن" على مدار شهر رمضان نصائح طبية يومية من داخل "العيادة"، للمرأة الأسرة في جميع التخصصات، لتعويض قلة الذهاب للأطباء في تلك الفترة من تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقدم الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية، رئيس المعهد القومي للبحوث سابقا، بعض النصائح التي يجب اتباعها لتجنب تساقط الشعر المتكرر.

وفصل الناظر أسباب تساقط الشعر إلى 4 عوامل رئيسية أولها العوامل الوراثية، مثل الصلع الذي ينتقل من الآباء إلى الأبناء، وخاصة الذكور ولا يظهر على النساء، الثاني هو مرض سواء موضعي في فروة الرأس مثل الصدفية والذئبة أو الفطريات والقشرة أو مرض آخر داخل الجسم مثل خلل الهرمونات والغدة الدرقية والأنيميا.

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ثالث أسباب سقوط الشعر هي أسباب فسيولوجية مثل المرأة الحامل على سبيل المثال يمكن أن تتعرض لتساقط الشعر، آخر الأسباب هي العادات الخاطئة مثل استخدام كريمات فرد الشعر وهي واحدة من الكوارث التي تؤدي لتساقط وتدمير الشعر وكذلك كثرة الصبغات واستخدام شامبو خاطئ.

وأوضح الناظر أن الحالة المرضية تكون إذا وجدت أكثر من 150 شعرة عن المخدة فور الاستيقاظ أقل من ذلك، فهي ليست حالة مرضية، ويجب حينها التوجه للطبيب لمعرفة السبب ثم علاج تساقط الشعر.

العلاج بالدواء والوصفات الطبيعية هي الحل لمواجهة تساقط الشعر بالإضافة إلى التغذية السليمة وتناول طبق السلطة وشرب كمية كافية من الماء وتناول الفيتامينات الطبيعية للمساعدة على تقوية الجهاز المناعي ومنع تساقط الشعر.