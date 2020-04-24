بعد تعذيب غادة عادل.. استشاري نفسي: رامز جلال "سادي"

على مقعد ضخم موصول بأسلاك كهربائية يتحكم فيها نظام إلكتروني، يجلس الضيف مقيدا أمام رامز جلال، في حلقات برنامجه الرمضاني الجديد "رامز مجنون رسمي"، ليبدأ "رامز" في صعقه وترهيبه بواسطة ثعبان، ثم يقلب المقعد رأسا على عقب.

هكذا تدور حلقات برنامج رامز جلال الجديد، والتي وقعت ضحيته اليوم، الفنانة غادة عادل، وبين الصراخ الهستيري والسباب أكلمت الحلقة، ليتربع الثنائي على محركات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي.

رامز سادي

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من جانبه، علق جمال فرويز استشاري الطب النفسي على البرنامج، قائلا: "رامز سادي وبيمارس السادية على ضحاياه".

وأضاف "فرويز" خلال حديثه لـ"هن": "المشكلة أن الضيف يقبل يطلع بالطريقة دي وبالنظر ده، وكل ده عشان العائد المادي، لكن الحقيقة أنه بيتعرض لوسائل ضغط عصبي ونفسي خلال الحلقة، وده بينعكس كمان على المشاهدين، اللي المفروض ميتفرجوش".

ويذاع برنامج، "رامز مجنون رسمي" يوميا، عقب أذان المغرب طوال شهر رمضان، ويعتمد على استضافة الفنانة أروى للمشاهير، ومن ثم يظهر رامز ليبدأ تعذيبهم على مقعد موصل بالكهرباء.