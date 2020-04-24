برومو الملابس الداخلية وفتاة المول.. كواليس خلاف ريهام سعيد وسما المصري 

"مش شماتة أنا اللي مقدمة البلاغ".. رد واضح وصريح من الإعلامية ريهام سعيد، بعدما أعربت عن فرحتها للتحقيق مع سما المصري، ما دفع أحد متابعيها باتهامها بـ"الشماتة".

تسأل العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي عن سبب اندفاع "ريهام" ضد سما المصري، وكواليس الخلاف بينهما..

ملابس داخلية وفتاة المول.. كواليس خلاف ريهام سعيد وسما المصري

تخرج سما المصري، بين الحين والآخر تنتقد طريقة وأسلوب ريهام الإعلامية، وفي بعض الأحيان تعرب عن سعادتها الغامرة في وقوع ريهام في الأزمات، أبرزها أزمة فتاة المول الشهيرة، والحبس على خلفية حلقة بيع وخطف الأطفال.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد أوضحت منذ عامين، سبب خلافها مع "سما"، وتعمد الأخيرة الحديث عنها وانتقاداتها، حيث وصفت "سما" ريهام من قبل بأنها تسيء للمرأة.

برومو "الملابس الداخلية" شرارة الخلاف

وأكدت ريهام حوار سابق لها مع الإعلامية بسمة وهبة ببرنامج "شيخ الحارة"، أن بداية خلافها مع سما المصري، كان بسبب إلغاء "سما" فقرتها مع ريهام وعدم حضورها الحلقة، قائلة: "المخرج اختار ليها في برومو الإعلان عن الحلقة، أجزاء من فيديو كليب وهي ماسكة هدوم داخلية، وده أنا ماليش علاقة بيه ده اختيارات المخرج، قامت مجتش الحلقة بعد ما أعلنا عنها".

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وتابعت: "خرجت على الهواء وقلتلها كان لازم تحترمني مواعيدك واتفاقاتك"، مؤكدة أن "سما" تنتقدها لمجرد "تصفية حسابات".

وأشارت "ريهام" إلى أن "سما" كان لها دور واضح في قضية فتاة "المول الشهيرة"، رغم أن "ريهام" لم توضح دور سما في الأمر، إلا أن الإعلامية بسمة وهبة قالت: "سما اللي قالت لفتاة المول تبلغ عنك".

ريهام سعيد تعبر عن سعادتها بالقبض على سما المصري

علقت الإعلامية ريهام سعيد، على نبأ القبض على سما المصري، عبر حسابها على "إنستجرام"، وكتبت "يارب يا عظيم.. الحمد لله.. بلد العدل.. الحق ممكن يتأخر بس مابيروحش.. ولو بعد حين".

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري، بعدما ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها، صباح اليوم، تنفيذا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيان لاحق.

عدد من البلاغات قدمت ضد سما المصري، تتهمها بالفسق والفجور، كانت الإعلامية ريهام سعيد ضمن هؤلاء وذلك على خلقية القبض على حنين حسام فتاة "التيك توك" والتي تحاكم بذات التهمة.