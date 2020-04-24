استطاعت الفنانة غادة عادل كسب تعاطف رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن حلت ضيفة في الحلقة الأولى من برنامج "رامز مجنون رسمي"، والذي يذاع عبر قناة "mbc مصر".
ولم يقتصر التعاطف مع غادة من خلال الجمهور فقط، حيث تفاعل ابنها على منشور رامز على موقع "انستجرام"، قائلاً: "حرام عليك يا رامز ليه كده.. ليه تعمل كده في ماما يا رامز".
يذكر أن غادة عادل في نهاية الحلقة جلست على كرسي الاعتراف أمام المذيعة، وعرض عليها صورة لرامز جلال الذي فاجأها بظهوره وهو يخترق الصورة، لتصرخ من هول الموقف.
واستكمل رامز الحلقة، ما دعا الفنانة غادة عادل إلى الاستغاثة والتوسل إليه بإنهاء الحلقة، وبدأ رامز في تعذيب غادة وهي جالسة على كرسي الكهرباء المتحرك .
وفي نهاية الحلقة، دخلت "غادة" في نوبة من البكاء، قائلة لرامز "حرام عليك فكني أنا بموت".
كانت هذه تفاصيل خبر غادة عادل تتعرض لمقلب قاس من رامز جلال.. ماذا قال ابنها؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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