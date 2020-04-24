"بوكسرات ابن الجيران" يثير الجدل.. وميس حمدان: البنات بتقول أكتر من كده

بين التأييد والهجوم أثار إعلان "ابن الجيران" للفنانة ميس حمدان، حالة من الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم، في أعقاب طرحه على الفضائيات بعد الإفطار.

"ابن الجيران بغرامه مشغولة.. عليه عضلات وقوة ورجولة.. نفسي أبقى قريبة منه زي فانلة قطونيل"، تلك كانت كلمات الأغنية الدعائية والتي اعتبرها البعض تجاوزا غير مقبول، بينما رآها البعض الآخر دعابة الغرض منها خروج الإعلان بطريقة مألوفة لجذب انتباة المشاهدين.

Advertisements

وفي تصريح خاص لـ"هن"، أعربت الفنانة ميس حمدان عن سعادتها بالمشاركة في الإعلان، مؤكدة أن ردود الأفعال دليل نجاح الحملة الإعلانية، مشيرة إلى أن طبيعة الأغنية لايت استعراضية "كلماتها عادية وغالبيتنا نستخدم مصطلحاته".

بينما لم تر "ميس" أنها تجاوز في كلمات الإعلان أو حركاته الاستعراضية، "الجرئ في الإعلان أن فتاة جميلة ورشيقة هي اللي بتعلن عن منتج رجالي، بشكل لذيذ وكوميدي"، لافتة إلى أن نجاح الإعلان يعتمد على جرأته بشكل راقي وخفيف وغير مبتذل.

وعلى الرغم من الجدل المثار حول الإعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، عبرت ميس عن سعادتها بردود الأفعال، مشيرة إلى أنها لولا استخدام الكلمات المناسبة، لكان الإعلان تقليديا قائلة : "فئة الشباب والفتيات على وجه الخصوص يستخدمن مصطلحات أكثر منذ ذلك للتعبير عن إعجابهن بشخص ما..ولو مقلتش كدة هبقى ديموديه الصراحة".

الإعلان كلمات وألحان وإخراج "هاني جمال"، وتصميم الملابس لـ"دانا حمدان".