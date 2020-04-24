الامارات | الصين بريئة من" كورونا"أميركا..حاكم نيويورك: الفيروس انتقل إلينا من أوروبا

شكرا لقرائتكم خبر عن الصين بريئة من" كورونا"أميركا..حاكم نيويورك: الفيروس انتقل إلينا من أوروبا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشار آندرو كومو حاكم ولاية نيويورك الأميركية إلى بحث يفيد بأن سلالات فيروس كورونا المستجد دخلت الولاية من أوروبا وليس من الصين وقال إن القيود على السفر التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب جاءت متأخرة للغاية وبالتالي لم توقف انتشار المرض في الولايات الأميركية.

واستشهد كومو ببحث أجرته جامعة نورث إيسترن أشار إلى أن الفيروس انتقل إلى ما يقدر بأكثر من 10 آلاف من سكان ولاية نيويورك عندما اكتشفت الولاية أول إصابة مؤكدة بالمرض في الأول من مارس الماضي . وأضاف أنه يعتقد أن إيطاليا هي المصدر المرجح للمرض. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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