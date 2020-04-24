أنثى الثور تتميز بشخصيتها العاطفية والرومانسية في حياتها الشخصية

تتميز أنثى الثور بشخصيتها العاطفية والرومانسية في حياتها الشخصية حتى في علاقتها مع أصدقائها فهي صديقة رائعة ومخلصة ومحبوبة ومتعاونة وهي التي تساعد الآخرين وتقدم لهم التضحية والتسامح كما أنها شخصية اجتماعية وتحب تكوين العديد من الصداقات والعلاقات في حياتها أو مكان عملها.أحيانًا تجدها تميل للوحدة والهدوء والعزلة وهذه الصفة هي الأكثر فيها والتي تتأثر بها جيدة فهي مثل القطة الأليفة التي لا تتسبب في أذية أحد او حتى إحراجه بالكلام.

مع ذلك، من الممكن أن تكون مجنونة وتتصرف بطرق جنونية وغير متوقعة للجميع ولكنها تتبع هذه الصفة من أجل الوصول لأهدافها التي تطمح بتحقيقها فعي أنثى عنيدة ومتمردة وشخصيتها متعددة التغيير ولكن بهدوء وبتركيز دون تسرع. في عملها فهي طموحة ولديها مهارة وقدرة عالية على العمل وتحب دائمًا للوصول لأعلى المراتب والمراكز وهي التي تتحمل المسؤولية والقيادة ويمكن الاعتماد عليها في كل شيء. تعشق التنظيم والترتيب ولا تحب الفوضى. تكره اليأس ولديها حالة من الصبر الشديد لكي تصل لمطلبها.

أبرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع

لا تزال الكواكب تراوح مكانها الشمس اورانوس في الثور الزهرة في الجوزاء عطارد في الحمل زحل والمريخ في الدلو المشتري وبلوتون في الجدي ان هذه الخارطة الفلكية تعني ان مواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي ستعيش فترة غنية بالتغييرات والمبادرات التي تؤهلك لمنصب او ترقية وتجعلك قادرا على تحقيق بعض الافكار يبقى على مواليد الثور الاسد العقرب والدلو الانتباه من هذه المرحلة المصيرة لمعاكسة الكواكب زحل والمريخ من الدلو التي تسبب لهم التراجع الصحي والمعنوي والمزيد من الحوادث والمشاكل والعراقيل.

اما بالنسبة للاجواء الفلكية المسيطرة على هذا الاسبوع هي اجواء هوائية بامتياز مترافقة بحظوظ كتير كبيرة واستثنائية بسبب وجود القمر في الجوزاء بين السبت والاثنين ما يجعل مواليد الجوزاء الميزان والدلو تعيش فترة جيدة وترتفع المعنويات وتستعيد سيطرتك وتحقّق نجاحاً باهراً. ينتقل بعدها القمر الى برج السرطان يومي الثلاثاء والاربعاء تتحسن ظروف كل من مواليد السرطان العقرب والحوت نختم الاسبوع يومي الخميس والجمعة مع وصول القمر الى برج الاسد الناري الذي يشكل مربعا فلكيا مع الشمس من برج الثور ما يجعل مواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس تنعم بإنفراج ملموس وتعاطف كبيرا وتحصد الدعم والتقدم فتستعيد مواليد الابراج النارية حماستها وتكون فترة ايجابية ومناسبة للاعمال التجارية والمالية .

Advertisements

هابي برثداي تحياتي لكل مواليد ها الاسبوع من برج الثور الترابي بانتظار مواليد هذا الاسبوع سنة واعدة على الصعيد المهني تتحالف معك الكواكب اورانوس المشتري وبلوتون ويقدمان لك عرضا مهنيا مناسبا وتغييرا مفاجئ لمصلحتك انها سنة التغييرات والمفاجآت سنة للانتقال من مرحلة الى مرحلة أفضل وخاصة على الصعيد العاطفي من المتوقع أن تكون سنة 2020 سنة التحولات الكبيرة والجذرية لمواليد برج الثور حيث يتأثرون بكوكب اورانوس الذي يحمل لهم تنويع وتغيرات كبيرة في حياتهم وتنصحهم الكواكب بالتكيف مع تلك التحولات واستغلال كل ما هو جديد فيها، وعاطفياً يشعر مواليد الثور بالتناغم والانسجام مع الشريك بفضل دعم كوكب زحل وبلوتو المتواجدين في بيت الحب لديهم.. مولود برج الثور يتفق مع مواليد العذراء والسرطان والف مبروك بالتوفيق يا رب.

قد يهمك ايضا:

تنتظر مولود برج "الثور" من الجمعة 3 إلى الخميس 9 نيسان أجواء متناقضة

مناخا جيد على الرغم من بعض المعاكسات