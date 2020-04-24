بدون تعب.. ماسك بسيط يخلصك من الهالات السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - تعتبر الهالات السوداء من أكثر المشاكل المرهقة للغالبية العظمى من النساء، خاصة إذا كانت غير وراثية أو ناتجة عن مرض معين.
الهالات السوداء قادرة على إفساد إطلالتك بسهولة، خاصة إذا قررتي الخروج بدون مكياج، لكن يمكنك حل الهالات السوداء، باتباع عادات يومية بسيطة.
يقدم لكم "الخليج 365"، خطوات فعّالة للتخلص من الهالات السوداء من خلال، خبيرة التجميل، مي النمكي.
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