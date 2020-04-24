من الحمام لمعرض الكتاب.. مواقف أثارت فيها سما المصري الجدل

يبدو أن مواقف سما المصري التي تثير من خلالها الجدل لم تتوقف بعد فاليوم الجمعة، أمر النائب العام المستشار حمادة الصاوي، بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري، الأمر الذي دفع وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها، تنفيذا لأمر النيابة العامة بضبطها.

ومن المفترض أن النيابة العامة ستعلن ما ستسفر عنه التحقيقات في بيانٍ لاحق، حيث جرى توجيه تُهم كثيرة للمصري والتي اتهمت في بعضها بالفسق والفجور واثارة الجدل ومنها:

معرض القاهرة الدولي للكتاب

أثارت سما الجدل في معرض القاهرة الدولي للكتاب العام الماضي في دورته الـ51، وذلك بعد ظهورها وهي ترتدي بيجاما بنية اللون وشبشبا.

وشاركت سما المصري الفيديو عبر حسابها على موقع "يوتيوب" بعد أنباء طردها من المعرض بسبب ملابسها.

وظهرت في الفيديو قائلة: "والله يا جماعة أنا لقيت نفسي عايزة أقرا أي كتاب عن معاملة الحريم للرجالة إزاي، فنزلت بالبجامة زي ما أنا كده لمعرض الكتاب".

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مهرجان القاهرة السينمائي الدولي

والعام الماضي ظهرت المصري خلال افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورتة الـ41 على السجادة الحمراء لحفل افتتاح بدار الأوبرا المصرية، بإطلاله أثارت الجدل وصفها البعض "غير الموفقة"، حيث ارتدت فستانا طويلا أصفر اللون وحجابا أحمر وحذاء ذي كعب عالٍ، وذلك عكس طبيعة ملابسها.

داخل الحمام

وفي عام 2016 كانت نشرت الفنانة المثيرة للجدل صور لها عبر حسابها الشخصي على إنستجرام، عبارة عن مجموعة من الصور التقطتها بهاتفها المحمول في الحمام.

داخل حمام السباحة

وكانت المصري نشرت مؤخرا مجموعة من الفيديوهات أثناء ممارستها السباحة، أثارت فيها ضجة واسعة بين متابعيها.

الترشح للانتخابات البرلمانية

وكان سبق وصدر حكم قضائي باستبعاد المصري من خوض سباق الانتخابات النيابية بعد أن كانت مرشحة عن دائرة "الجمالية ومنشأة ناصر".

وقالت في هذا الشأن خلال لقاء لها مع CNN بالعربية، إن ترشحها للمرة الثانية يؤكد أنها جادة تماما في قرارها، مشيرة إلى أن سبب ترشحها الحقيقي أنها شعرت أن أغنياتها ضد "الإخوان" والمتحرشين وبعض السلبيات الأخرى لا تكفي، لأنها في النهاية مجرد أغنيات، وهناك ضرورة لاستكمال هذا الدور بشكل أكبر من خلال التواجد في مكان منوط به تشريع القوانين.