رافعة علامة النصر.. لوجينا تكشف كواليس مشاركتها في إعلان بنك مصر

رافعة علامة النصر هكذا ظهرت لوجينا صلاح، خبيرة التجميل في إعلان بنك مصر "أنت استثنائي" والذي جرى الاعلان عنه اليوم بالتزامن مع بداية شهر رمضان.

تحدٍ من نوع مختلف خاضته الشابة الثلاثينية، لوجينا صلاح بعد سنوات من المعاناة بسبب إصابتها بمرض "الصدفية" وتبعه "البهاق" الذي يتسبب في تغير بلون الجلد، جعلها تتميز في مختلف نواحي الحياة، حتى يقع عليها الاختيار للمشاركة في إعلان بنك مصر في أول ظهور لها بالإعلانات.

لوجينا: استغرقت يوما واحدا في تصوير الإعلان

عن كواليس اختيارها للمشاركة في الإعلان هذا العام، تقول "لوجينا" أثناء حديثها لـ "الوطن"، إنها وقع عليها الاختيار بسبب فكرة الإعلان وهي الشمولية والاختلاف بين الأشخاص في مختلف المجالات.

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وأضافت أنه من أسباب مشاركتها رغبتها في توصيل رسالة أن كل شخص باستطاعته الاختلاف والتميز، مشيرة إلى أنه وقع عليها الاختيار للمشاركة في الإعلان قبل عرضه بثلاثة أيام فقط، واستغرقت في تصويره 7 ساعات.

وتقضي "لوجينا" معظم الوقت بالمنزل وساعات الحظر في تقديم فيديوهات تجميلية للفتيات والسيدات، ونصائح للتعامل الأمهات مع أطفالهم.

لوجينا صلاح أصيبت بمرض مناعي في الطفولة

أصيبت لوجينا صلاح، خبيرة التجميل، في سن الثامنة بمرض مناعي بعد معاناة مع الصدفية، لكنها اختفت وظهرت مرة أخرى على شكل بقع بيضاء انتشرت في أجزاء مختلفة من جسدها تحولت إلى مرض البهاق وهو ما شجعها على دخول مجال التجميل.