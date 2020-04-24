رامز لغادة عادل: "لما واحدة جوزها يطلقها ويرميها مش مشكلة"

قالت الفنانة غادة عادل، إن طلاقها لا يسبب لها أي مشكلة على الإطلاق، مؤكدةً أنها تعتبره حدثًا عاديًا في حياته.

وأضافت، خلال حوارها مع الفنان رامز جلال، الفنانة غادة عادل، خلال الحلقة الأولى من برنامجه "رامز مجنون رسمي"، الذي يعرض عبر شاشة "mbc مصر": "عادي، أنا بحس الطلاق زي الجواز زي الخلفة كلها حاجات موجودة في حياتنا مش مشاكل".

ليرد عليها رامز جلال، قائلًا: "لما واحدة جوزها يطلقها ويرميها على السلم دي مش مشاكل؟!".