الامارات | في ألمانيا.. سطو مسلح بحقنة " كورونا"

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبدو أن فيروس كورونا المخيف، بات سلاحا جديدا في يد المجرمين، حيث هدد لصان العاملين في "سوبرماركت" بحقنة "كورونا" أثناء تنفيذهم عمليتي سطو لسرقة الملابس والطعام من "سوبرماركت".

وخلال عملية سطو في مدينة كريفيلد الألمانية هدد لصان العاملين في سوبرماركت بحقنة كورونا، و قاما بسحب حقن قائلين انها ملوثة بفيروس "كورونا"، ما أثار الرعب وقاما بالسرقة والفرار بالمسروقات بحسب موقع " دوتشي فيلا" الألماني.

وقالت الشرطة إن اللصين، وهما رجل وإمرأة، تم التعرف عليهما من خلال تسجيلات كاميرات المراقبة، معروفان لدى السلطات بإدمانهما على المخدرات، وليس لديهما عنوان مسجل، والبحث عنهما مستمر، وفقاً لوسائل إعلام محلية ألمانية. Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

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