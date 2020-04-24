"الحق مابيروحش".. حكاية بلاغين من ريهام سعيد ضد سما المصري

"يارب يا عظيم.. الحمد لله.. بلد العدل.. الحق ممكن يتأخر بس مابيروحش.. ولو بعد حين" هكذا علقت الإعلامية ريهام سعيد، على نبأ القبض على سما المصري، عبر حسابها على موقع "إنستجرام".

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري، بعدما ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها، صباح اليوم، تنفيذا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيان لاحق.

عدد من البلاغات طالت سما المصري، تتهمها بالفسق والفجور، كانت الإعلامية ريهام سعيد ضمن هؤلاء وذلك على خلقية القبض على حنين حسام فتاة "التيك توك" والتي تحاكم بذات التهمة.

لم يكن ذلك أول بلاغ قدمته ريهام سعيد ضد سما المصري، ويستعرض "هن" قصة بلاغين قدمتهما الإعلامية ريهام ضد "سما".

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- مدام سما.. متسابه ليه؟

بعدما جرى القبض على حنين حسام، بسبب فيديو "افتح الكاميرا"، علقت ريهام سعيد، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص المصورة"، بـ"طبعا أنا ضد ظاهرة العيال اللي تطلع تعمل لايف زي حنين بس هي عندها 18 سنة واتقبض عليها.. طب بالنسبة لمدام سما؟؟؟ بتنشر إيه؟ وليه متسابه كده؟".

وبعد ذلك نشرت مقطع فيديو لمحاميها شعبان سعيد، وهو يتحدث عن تفاصيل تقديمه للبلاغ ضد سما المصري، يتهمها بالفسق والفجور، مطالبًا بسرعة التحقيق ومعها ومحاكمتها مثل ما حدث مع حنين حسام: "بنلتمس أن اللي زي ما حصل بسرعة كدا.. يكون نفس الموقف مع سما.. خاصة بعد ما بقى في هاشتاج احبسوا سما المصري.. حاكموا سما المصري.. عاوزين البلد تنضف من الأشكال دي".

- ريهام: سما بتدخل في حياتي

وقبل ذلك كانت ريهام سعيد قدمت أيضًا بلاغ تتهم سما المصري بالسب والقذف وانتهاك حرمة حياتها الخاصة، وذلك على خلفية مقطع فيديو نشرته الأخيرة، انتقدت من خلالها حلقة "ريهام" في برنامجها "صبايا"، التي تناولت من خلالها "مرضى السمنة"، وهي الحلقة التي أثارت الجدل وانتهت بحظر ظهورها إعلاميًا لمدة عام.

"ريهام" أكدت أن فيديو "سما" تضمن عبارات من السب والقذف وانتهاك لحرمة حياتها الخاصة، مستشهدة بعبارات قالتها الأخيرة في حقها خلال الفيديو.