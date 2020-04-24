"اتطلقت واترمت على السلم".. رامز جلال يتنمر على غادة عادل

مع بداية الحلقة الأولى لبرنامجه الجديد "رامز مجنون رسمي" المذاع على فضائية mbc مصر، استطاع رامز جلال السيطرة على محركات البحث على مواقع الإنترنت، للحديث عن تفاصيل الحلقة وضيفها.

وكعادته لم يترك رامز الضيف إلا وبات يسخر ويتنمر منه، في مقدمة الحلقة وقبل وقوعه في المقلب الجديد، ولا مانع من بعض كلمات الغزل الصريح التي يصنفها البعض "تحرشا".

وبدأ رامز بوصف الفنانة غادة عادل، نجمة الحلقة الأولى، بوصفها بـ"عضوة نادي المطلقات" الجديدة، في إشارة منه لانفصالها عن المخرج مجدي الهواري، العام الماضي.

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ومع أول سؤال موجه للفنانة، عن سلوكها في حفظ وإدخار تقودها رد رامز قائلا: "بتشيلها في صدرها".

ومع طلة الفنانة، التي تعد أم لخمس أولاد علق رامز قائلا: "صغيرة وحلوة"، وسرعان مع عاد رامز للحديث عن انفصال الأخيرة، قائلا: "اتطلقت واترمت على السلم".

وبدأ الفنان بتعذيب الفنانة وفقا لسياسة "المقلب" حتى طلب منها سب ذاتها، قائلة: "أنا كلبة اتفو عليا".

ويذاع برنامج، رامز مجنون رسمي يوميا، عقب آذان المغرب طوال شهر رمضان، ويعتمد البرنامج على استضافة الفنانة أروى للضيوف، ومن ثم يظهر رامز ليبدأ بتغذيبهم على مقعد موصل بالكهرباء، ومقيد أيديهما أمام الكاميرات.