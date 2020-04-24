في تعليقها الأول.. زوجة نائب مستشفى العزل بمصر: صحته بتتحسن بعد إصابته بكورونا

بحزن وألم ممزوجان بالرضا بقضاء الله استقبلت الطبيبة نانسي دياب زوجة الدكتور محمد علام، نائب مدير مستشفى النجيلة بمطروح للعزل الصحي، نبأ إصابته بفيروس كورونا المستجد، الذي لم يفصحه عنه على الملأ سوى من 3 أيام، رغم إصابته منذ 6 أبريل، تجنبا لإثارة الخوف والقلق خلال الحرب المستمرة على كوفيد-19.

زوجة نائب "النجيلة" تنتظر شفائه

"طبعا أنا مضايقة لكني راضية، ومش قادرة أحكي في أي تفاصيل".. بتلك الكلمات تبدأ "نانسي" حديثها لـ"الوطن"، مؤكدة على تحسن حالته الصحية، في انتظار شفائه التام من الفيروس المستجد، والدعاء المستمر له بالرجوع معافا إليها، وسط فخرها بعمله الوطني داخل أول مشفى خصصت للعزل الصحي في مصر.

وبالرغم من انشغالها عليه، إلا أنها مستمرة في نشر التوعية بضرورة التباعد الاجتماعي، وإتباع الإجراءات الوقائية اللازمة للوقاية من كورونا، وتنجب نقلها إلى أصحاب المناعة الضعيفة.

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بحلول شهر رمضان، وجهت "نانسي" رسالة رومانسية إلى "علام"، عبر حسابها على فيسبوك، قائلة: "كل سنه وأنت طيب يا حبيبي.. يارب يجرى نعمته عليك وترجع لينا بألف سلامة".

علام يعلن إصابته بفيروس كورونا: مش زعلان

الدكتور محمد علام نائب مدير مستشفى النجيلة بمطروح للعزل الصحي، أعلن عن إصابته، قائلا: وقال "علام": "للأسف في حاجه مكنتش حابب أتكلم فيها دلوقتي عشان مبقاش سبب ذعر وقلق للناس اللي بطمنهم باستمرار ولأنها حاجه متوقعه لكل طبيب وكل لما الفترة تطول فرصه حدوثها بتزيد".

ويتابع الطبيب الشاب حديثه: "الحمد لله اتشخصت كوفيد- 19 إيجابي من يوم 6 أبريل أنا كنت عارف من أول يوم أني معرض لكده وراضي، ده شغلي وأنا مش زعلان ولا كنت خايف، وإن شاء الله قريب أتحول سلبي وأروح".