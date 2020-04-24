حمدي الميرغني يحتفل بعيد زواجه في أول يوم رمضان: بنتي وسندي

شارك الفنان حمدي الميرغني، متابعيه، عبر حسابه الرسمي على تطبيق "إنستجرام"، بذكرى عقد قرانه على زوجته الفنانة إسراء عبدالفتاح، والتي تزامنت مع أولى أيام شهر رمضان.

ونشر "الميرغني" صورة له برفقة زوجته أثناء عقد قرانهما، معلقا عليها: "أول يوم في شهر رمضان المبارك هو نفس تاريخ كتب كتابي علي حبيبتي.. كل سنة وأنتي جنبي يا مراتي وبنتي وسندي".

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وعلقت زوجته إسراء على الصورة قائلة: "كل سنة وأنت حبيبي".

ويذكر أن حمدي الميرغني، كان شارك في رمضان الماضي بمسلسل "2 في الصندوق"، وكان من بطولة الفنان محمد أسامة "أوس أوس".