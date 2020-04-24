بعد تصريحات ترامب.. تعرف على درجات الحرارة القاتلة لكورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "إن الحرارة، والرطوبة، وأشعة الشمس، يمكن أن تقتل فيروس كورونا المستجد".

واستشهد الرئيس الأمريكي بتقرير جديد لمديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي، ونقلته وكالة "أسوشيتيد برس"، قائلاً، "أصدر العلماء في وزارة الأمن الداخلي، تقريرًا يعرض كيفية تفاعل الفيروس، مع درجات الحرارة والمناخ.

وأضاف ترامب، "النتائج أكدت أن الفيروس يعيش على نحو أفضل في المناخ الأكثر برودة وجفافًا، وعلى العكس في المناخ والبيئة الأكثر دفئًا ورطوبة".

واستعرض وليام براين، القائم بأعمال مديرية العلوم والتكنولوجيا بوزارة الأمن الداخلي الأمريكية، تأثير الحرارة على الفيروس التاجي.

ووفقا لإنفوجراف أصدره البيت الأبيض، ونقله موقع "metro"، فإنه عند تواجد الفيروس على الأسطح الصلبة، عندما تكون درجة الحرارة، 21-23 والرطوبة بنسبة 20%، مع عدم التعرض لأشعة الشمس، يصبح متوسط عمر الفيروس 18 ساعة.

عندما تكون درجة الحرارة، 21-23 والرطوبة بنسبة 80%، مع عدم التعرض لأشعة الشمس، يصبح متوسط عمر الفيروس 6 ساعات.

وعندما تكون درجة الحرارة 35 درجة، والرطوبة 80%، مع عدم التعرض لأشعة الشمس، يصبح متوسط عمر الفيروس ساعة واحدة.

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عندما تكون درجة الحرارة، 21-23 والرطوبة بنسبة 80%، مع التعرض لأشعة الشمس يصبح متوسط عمر الفيروس 2 دقيقة.

أما عن تواجد الفيروس في الهواء، فعندما تكون درجة الحرارة، 21-23 والرطوبة بنسبة 20%، ولا توجد أشعة شمس يصبح متوسط عمر الفيروس أقل من 60 دقيقة.

عندما تكون درجة الحرارة، 21-23 والرطوبة بنسبة 20%، مع أشعة الشمس، يصبح متوسط عمر الفيروس أقل من دقيقة ونصف.

وأثارت هذه النتائج الآمال في تلاشي الفيروس التاجي الجديد خلال فصل الصيف، وأكد نائب الرئيس الأمريكي، مايك بنس، "إن النتائج يمكن أن توفر للعلماء الأمريكيين، وقتًا كافيًا للاستعداد في حال عاد الفيروس مرة أخرى للانتشار أثناء فصل الشتاء".

ووصل عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة، حتى الآن 828441 حالة، وارتفع عدد الوفيات إلى 46379 وفاة.