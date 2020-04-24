بعد الإفطار.. طرق مذهلة لإعادة استخدام بقايا الطعام لليوم التالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيماء مرسي

من العادات التي تحرص عليها البيوت المصرية في رمضان، العزومات على الإفطار، إذ يجتمع الأهل والصدقاء والأحباب على طاولة واحدة بها كميات كثيرة من الطعام والأصناف الشهية، لكن ماذا نفعل ببواقي الطعام بعد أن ينتهي الضيوف من الإفطار؟

نقدم لكم مجموعة من الطرق المذهلة التي تجنبك إلقاء بقايا وجبات الطعام في سلة المهملات، وفقًا لموقعي "كوكباد" و"سي بي سي سفرة" المتخصصان في الطعام، وخبراء الطهي، من بينهم الشيف الشربيني والشيف نجلاء الشرشابي.

بقايا الديك الرومي

1- شاورما:

يمكن إخلاء بقايا الديك الرومي، وتقطعها قطعا صغيرة، وإضافة الطماطم والبصل والفلفل الملون والبهارات، لعمل الشاورما، أو تقطيعها وتقديمها مع البطاطس المحمرة.

2- صينية الديك الرومي مع الخضار:

المكوّنات: بقايا لحم الديك الرومي، وكوسه مقطعه، وثمرة باذنجان، و2 ثمرة بطاطس، وفلفل رومي أخضر، وبصله مقطعه، وطماطم، وبهارات، وثوم مهروس، وقرفة ناعمة، وفلفل أسود مطحون، وملعقة فلفل أحمر مجروش، ومكعب مرقه، وزيت للقلي.

الخطوات: نضع الزيت في مقلاه على النار، ثم نضع الخضار وإخراجه بالمصفاة واتركه ليبرد، وتتبل قطع الديك الرومي في إناء آخر ونضع عليهم البهارات والكركم، ونقليها في الزيت مكان الخضار حتى تتحمر، واتركها.

ضعي مقلاة ثانية على النار وضعي بها ملعقة زيت، وعليها البصل حتى يذبل، وثم الثوم وقلبيهم.

اخلطي الطماطم بالخلاط وانزليها على البصل والثوم وأضيفِ عليها كوب ماء دافئ ومكعب المرقة مع إضافة البهارات والفلفل والملح إذا احتاج الأمر.

رص الخضروات بصينية الفرن، ثم ضعي عليها الطماطم، ثم الدجاج مع الضغط عليها للتشرب من صوص الطماطم وادخليها فرن يكون ساخن مسبقًا، وتقدم.

3- مكرونة بشاميل بالديك الرومي:

المكونات: مكرونة مسلوقة، إخلاء بقايا لحم الديك الرومي وفرمها، 3 بصلة مفرومة، بهارات، بشاميل جاهز.

الخطوات: في إناء على النار نضع معلقه كبيرة سمن، ثم قطع الديك الرومي، ونضع البهارات، ثم البصل ونخلط المكونات سويًا.

اخلطي المكرونة مع جزء من البشاميل، ثم نضع البشاميل في قاع الصنيه، وضيفي نصف كمية المكرونة، وبعدها لحم الديك الرومي، ثم الطبقة الأخيرة نضع باقي المكرونة والبشاميل، ونضيع على السطح بيضة، ورشه فلفل، ومعلقتا جبنه، و4 معالق كريمة، وتدخل الفرن على أعلى درجه حتى "تتحمر"، ويقدم.

4- سمبوسك، كانيلوني، سبرنج رولز، أو مكرونة نجريسكو:

يمكن عمل ببقايا الديك الرومي حشوة، كما يمكن هرس هذه البقايا مع بيضة وبقسماط وبقدونس وملح وفلفل لعمل كفتة الديك الرومي.

بقايا المكرونة

1- سلطة المكرونة:

يمكن استغلال بقايا المكرونة في عمل السلطة، بإضافة الخضروات المقطعة والبهارات، أو التونة عليها.

2- مكرونة بالصوص الأبيض:

يمكن تسخين المكرونة مع إضافة الصوص الأبيض لها أو صوص البشاميل ثم تقديمها

3- مكرونة بالخضراوات في الفرن:

المكونات: حبة فلفل أخضر، حبة فلفل أحمر، حبة فلفل أصفر، جزر وكوسة مبشورة، بصل مفروم، 2 كوب كبير بشاميل بيتي، وكوب متوسط جبنة موزاريلا مبشورة، 2 ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" زيت، ملعقة كبيرة "ملعقة طعام" ملح، نصف ملعقة صغيرة "ملعقة شاي" فلفل أسود، ماء للسلق.

الخطوات: في مقلاة واسعة وعلى نار متوسطة، نضع الزيت حتى يسخن "يقدح"، ثم نضع البصل في مقلاه الزيت، ونقلب البصل لمدة 10 دقائق وحتى يكتسب اللون الذهبي، نضيف إلى البصل .. الفلفل الملون والجزر، ونقلب جيدًا لمدة 5 دقائق حتى يذبل ويلين.

نتبل خليط الخضار بالملح والفلفل الأسود، ونقلب مرة أخرى نضيف الكوسة إلى باقي الخضروات، ونقلب لمدة دقيقتين، ثم يرفع خليط الخضار من على النار، نسخن الفرن على درجة حرارة 180 مئوية، وندهن صينية 25×25 قابلة لدخول الفرن بالزيت، نضيف خليط الخضار إلى وعاء المكرونة، ويضاف إليه مغرفة كبيرة من البشاميل، ويقلب جيداً حتى يتجانس.

نضع خليط المكرونة مع الخضار في الصينية، ونساوي سطحه نصب البشاميل فوق خليط المكرونة، ثم نرش فوقه الجبنة الموزاريلا.

نضع الصينية في الفرن لمدة 15 دقيقة، ثم نعرضها للهيب (الشواية) لمدة 5 دقائق وحتى تحمر نخرجها من الفرن، ونتركها لتهدأ قليلاً، وتقدم.

بقايا المحشي

إذا كان المحشي "باذنجان" يمكن الاستفادة من البقايا من خلال الآتي:

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1- سلطة بابا غنوج:

يمكنك سلق بقايا محشي الباذنجان على النار أو وضعة لثوانٍ في الفرن، لعمل سلطة بابا غنوج مع القليل من الطحينة، وفصين ثوم وخل وليمون وملح وكمون وفلفل.

2- مسقعه:

يمكنك أيضًا تجهيز "المسقعة" من بقايا الباذنجان عن طريق تفريغه من الأرز و هرسه بالشوكة.

3- عجة باذنجان:

يمكن أيضا أن تكسري على الباذنجان (قبل الحشي) بيضتين أو 3، وبقدونس مفروم وملعقة دقيق، وتتبليه حسب الرغبة، ووضعة في إناء على النار فيه زيت، ويقدم.

4- باذنجان مقلي:

الباذنجان من أشهى أنواع الخضار التي تقدم دائمًا على سفرة رمضان، ويمكن إعداد وجبة شهية من البواقي، من خلال قليه في الزيت بعد غمسه في البيض والبقسماط.

- ثانيًا محشي الكوسة:

1- المقلوبة: قطعي مع بقايا محشي الكوسه مع حبة بطاطس، وحبة جزر، وبصلة، وفاصوليا خضرة، وبسلة حسب الرغبة، وسلق المكونات على النار في أي نوع شوربة سواء لحمة أو فراخ، وعندما تبقل درجة حرارتها اضربيها في الخلاط، ونضع عليها رشة ملح وفلفل ويمكن اضافة مكعب مرقة.

بقايا الحلويات

يمكنك صنع حلوى الترايفل من بقايا الكيك أو البسكويت عن طريق تفتيت البواقي وإضافة ملعقة طعام كبيرة من الكريمة وعجنهم جيدًا، ثم إضافة بقايا الفاكهة عليهم.

بقايا الأرز

1- أرز بالبشاميل:

للاستفادة من الأرز المتبقي، يمكن إضافته على اللحم المفروم، والملح والبهارات وقطع من الخضار حسب الرغبة، ثم وضع البشاميل عليه، ثم وضعه في الفرن لتحمير الوجه العلوي.

وحتى نحافظ على طعم بقايا الأرز ويكون لينا بعد تسخينه وليس صلبا، نقوم برشه بالقليل من الماء أو المرق ثم إدخاله إلى الفرن، وذلك سيحافظ على السوائل الموجودة في الأرز، من الممكن استخدام بقايا الأرز أيضًا في تحضير الكشري أو أرز الكفتة.

2- كبيبة الأرز:

قومي بفرم الأرز في الكبة أو المطحنة الكهربائية، حتى تحصلين على خليط ناعم يسهل تشكيله، قومي بتشكيله على شكل كرات صغيرة يمكنك حشوها بخليط الجبن والبقدونس، أو بالعصاج، وقومي بتغطيتها بالبقسماط الناعم وقليها، يمكنك أيضا تخزينها في الفريزر لحين الحاجة.

3- الأرز بالخضروات

قلّبي البصل المفروم في الزيت حتى يذبل ثم أضيفي الخضروات (البازلاء والجزر ويمكنك إضافة الذرة أو أي خضروات أخرى تفضلينها) قلبيها جيدًا، ثم أحضري صينية وضعي بها طبقة من الأرز ثم مزيج الخضروات ثم طبقة أخرى من الخضروات.

وللتغطية، استخدمي أحد الخيارات التالية: خليط من الجبن المتوافرة لديك- بشاميل - مزيج من القشطة و المايونيز وعصير الليمون بعد تغطية الوجه بأحد الخيارات السابقة قومي بإدخال الصينية إلى الفرن حتى يحمر الوجه، وقدميه ساخنا مع سلطة خضراء.

4- فتة الأرز والدجاج:

استخدامي بقايا الدجاج، بتحمير بعض قطع الخبز في الفرن وضعيها في طبق واسع وضعي فوقها طبقة الأرز ثم طبقة من قطع الدجاج المتبقي، وأخيرا قومي بتغطيته بمزيج من الطحينة والزبادي والثوم.

5- الأرز المعمر ببقايا الأرز:

في إناء عميق ضعي كوبا من اللبن الحليب وكوبا من المرق وملعقة سمن واتركيه على النار حتى يبدأ في الغليان، ثم أضيفي بقايا الأرز واتركيها تغلي حتى يبدأ مستوى السائل في الانخفاض، قومي بصبه في طواجن صغيرة، وأدخليه إلى فرن ساخن واتركيه لربع ساعة أو حتى يحمر الوجه مع الانتباه كيلا يحترق (يمكنك إضافة قطع الدجاج أو اللحم لرفع قيمته الغذائية.

6- كب كيك العجة بالأرز:

قومي بمزج بيضتين أو أكثر حسب كمية الأرز، اضربي البيض جيدا بالشوكة مع الملح والفلفل، ثم أضيفي إليه الأرز والخضروات المقطعة (بإمكانك إضافة كل الخضروات التي يرفض أطفالك عادة تناولها.) ويمكنك إضافة بقايا الدجاج أو اللحم أو بعض أنواع الجبن ثم صبيه في قوالب الكاب كيك وضعيه في الفرن لربع ساعة.

بواقي اللحوم خاصة الضأن

اللحوم المطهية من الأفضل فرمها وصنع كرات الكفتة منها، مع تغميسها في البيض والبقسماط وقليها بالزيت، وتقديمها مع سلطة خضراء، أو طبق مكرونة باللصوص الأحمر.

ويمكن استخدام بقايا اللحوم أيضًا في الحشوات مثل المكرونة البشاميل والسمبوسك، والبيتزا، أو مع البطاطس البورية.