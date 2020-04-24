أحدث الإطلالات العملية من عُلا فرحات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أبريل 2020 07:43 مساءً - تأنقت الفاشينيستا عُلا فرحات، مؤخرًا، بعدة إطلالات عملية، جمعنا لكِ أبرزها لتتأنقي بإطلالات مواكبة لأحدث خطوط الموضة العالمية.

تنسيقات بالبليزر

إطلالات علا فرحات



يُعد البليزر من أبرز القطع الرسمية المناسبة للعمل، لذا اعتمدت عُلا عدة خيارات، منها بنطال وبليزر يكسوهما اللون البني المزيّن بالطبعات البنية الصغيرة، وتزينت ببليزر بني وبلوزة صوفية خضراء مع بنطال من القطن الأسود، وتألقت ببليزر سماوي مع بلوزة وبنطال يكسوهما اللون الأسود، وتجملت ببليزر أسود بسيط مع بنطال من الجينز.

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خيارات بالقمصان العملية

إطلالات علا فرحات



تأنقت عُلا بالقمصان العملية بعدة طرق عصرية، كان منها قميص بني ناعم مع بنطال جينز، وقميص بني مزيّن بطبعات مع بنطال جينز ومعطف جلد بني، كما اختارت قميصًا أزرق مزينًا بالطبعات الخضراء مع بنطال الجينز الأزرق.

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إطلالات عصرية بالمعاطف

إطلالات علا فرحات



إن كنتِ من محبي التنسيقات البسيطة في العمل، يمكنك ارتداء بنطال من الجينز الأزرق مع بلوزة سوداء ومعطف فوشيا، كما ارتدت عُلا، أو الظهور ببنطال أبيض مزيّن بالزهري مع بلوزة بيضاء ومعطف أبيض مزيّن بالصوف، أو تنسيق بنطال وبلوزة يكسوهما اللون البني مع معطف طويل برتقالي، أو أن تُطِلِّي بمعطف وبنطال يكسوهما الجلد الأسود مع بلوزة بيضاء على طريقة عُلا.