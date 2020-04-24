كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أبريل 2020 07:43 مساءً - جمعنا بالصور أجمل إطلالات الفاشينيستا العنود بدر في الجينز، التي نسقتها بأساليب مميزة جمعت بين الأناقة والعصرية، واعتمدتها لمناسبات مختلفة، منها الكاجوال والرسمي أيضاً، على اعتبار أن الجينز من القطع المفضلة في عالم الموضة، وفي كل موسم نشاهد منه تصاميم مختلفة ومتنوعة منها الكلاسيكي ومنها العصري، كما أنه يضمن إطلالات عملية ومريحة لمختلف الأوقات، شاهدي صور العنود بدر في الجينز، واستوحي أجمل الأفكار لإطلالاتك في المنزل في فترة الحجر الصحي أو خارج المنزل، بعد انقضاء الأزمة التي نمرّ بها، وإليكِ بعض الأمثلة.



إطلالة صيفية ناعمة في الجينز اعتمدتها العنود بدر:

اطلالة ناعمة في الجينز اعتمدتها العنود بدر



شاهدنا العنود بدر وقد نسقت لوك صيفيًا ناعمًا وشبابيًا يصلح لمختلف المشاوير اليومية، وقد اختارت فيه بنطلون جينز بقصة أرجل واسعة وخصر عال، نسقت معه توب باللون الأصفر الهادئ، وزينت خصره بحزام من الجلد من غوتشي Gucci، وأكملت اللوك بصندل بكعب عالٍ باللون البيج، وحقيبة يد من القش، ونظارات شمسية بإطار مستدير مستوحاة من السبعينات.

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تنسيق في الجينز والقميص المعرق على طريقة العنود:

لوك منعش في الجينز اعتمدته العنود بدر



اختارت العنود بدر هنا إطلالة حيوية ومنعشة ذات طابع شبابي، نسقت فيها بنطلون جينز أزرق ممزقًا عند الركبتين مع قميص باللون الفوشيا معرق برسومات الورود، ومعهما اختارت صندلًا مميزًا من الجلد من غوتشي Gucci وحقيبة يد باللون الأبيض، ونظارات شمسية بتصميم الطيار.

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العنود بدر في الجينز الواسع:

العنود بدر في تنسيق مستوحى من الثمانينات في الجينز



الجينز الواسع من أبرز صيحات الموضة هذا الموسم، وقد اعتمدته العنود بدر بأسلوب شبابي مستوحى من الثمانينات، مع تيشيرت قطني وبليزر باللون الأزرق بقصة الأوفر سايز، وأكملت اللوك بحقيبة يد كبيرة من ديور Dior، وحذاء رياضي من نايكي Nikeباللونين الأزرق والأصفر.

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لوك جمع بين الأناقة والعصرية نسقته العنود بدر:

اطلالة أنيقة في الجينز والبليزر اعتمدتها العنود بدر



اعتمدت العنود بدر بنطلون الجينز هنا بأسلوب أنيق، لكنه شبابي في الوقت ذاته، وقد اختارته باللون الأزرق الفاتح بقصة أرجل واسعة، ونسقت معه تيشيرت قطنيًا باللون الأسود، وجاكيت بليزر أنيقًا، وأكملت اللوك بحقيبة يد باللونين الأسود والأبيض من أول سانتس All Saints، وصندل بكعب عالٍ من الجلد الأسود من غوتشي Gucci.



إطلالات الفاشينيستا العنود بدر في الجينز أنيقة وعصرية ومثالية لمختلف المناسبات، شاهدي الصور واستوحي أجمل الأفكار التي تناسبك وتناسب ذوقك.

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