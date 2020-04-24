قبل بلاغها ضد سما المصري.. خلافات ريهام سعيد مع الفنانات: محاكم وسوشيال ميديا

خلافًا تلو الآخر كانت الإعلامية ريهام سعيد، طرفًا فيه مع عدد من الفنانات والمشاهير، كانت آخرهن سما سعيد، التي تعرف نفسها بأنها راقصة استعراضية، بعدما قررت التقديم ضدها بلاغ تتهمها بنشر الفسق والفجور، مثل ما تم مع حنين حسام، فتاة التيك التوك المعروفة بـ"فيديو افتح الكاميرا".

وكانت "ريهام"، نشرت عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، مقطع فيديو للمحامي شعبان سعيد، وهو يتحدث عن تفاصيل تقديمه للبلاغ ضد سما المصري، مطالبًا بسرعة التحقيق ومعها ومحاكمتها مثل ما حدث مع حنين حسام.

خلافات ريهام سعيد وسما المصري

ولم يكن ذلك أول بلاغ من ريهام سعيد ضد سما المصري، إذ اتهمتها قبل ذلك بالسب والقذف وانتهاك حرمة حياتها الخاصة، وذلك على خلفية مقطع مقطع لسما المصري، انتقدت من خلالها حلقة "ريهام" في برنامجها "صبايا"، التي تناولت من خلالها "مرضى السمنة"، وهي الحلقة التي أثارت الجدل وانتهت بحظر ظهورها إعلاميًا لمدة عام.

"ريهام" أكدت أن فيديو "سما" تضمن عبارات من السب والقذف وانتهاك لحرمة حياتها الخاصة، مستشهدة بعبارات قالتها الأخيرة في حقها خلال الفيديو.

مشادات ومواجهات عديدة خاضتها ريهام سعيد مع الفنانات، تعددت أسبابها لكن النتائج تلخصت في الوقوف في ساحات المحاكم أو منصات "السوشيال ميديا".

ويسلط "هن" خلال القرير التالي أشهر الأزمات بين ريهام سعيد والفنانات.

ريهام سعيد وريم البارودي

كانت آخر الخلافات بين الإعلامية ريهام سعيد، والفنانة ريم البارودي، التي كانت تربطهما علاقة صداقة قوية، ودافعا عن بعضهما في العديد من المواقف الصعبة، لكن منذ فترة دارت حول علاقتهما العديد من علامات الاستفهام، لكنهما عادتا من جديد، واحتفلتا سويًا على الفور.

لكن خلال الأزمة الأخيرة للإعلامية ريهام سعيد، التي جاءت عقب حلقة برنامجها عن "مرضى السمنة" عاودت الفنانة ريم البارودي، الاختفاء عن دعم الإعلامية ريهام سعيد.

وبدأت "خناقة" بين الصديقتين السابقتين، بعدما ردت ريهام سعيد، على أحد متابعيها ووصفت ريم البارودي بأنها "ماتت بالنسبة إليها"، لترد الأخيرة بشكل غير مباشر عليها عبر حسابها على إنستجرام: "مشكلتك معتبراني عدوتك".

ريهام وزينة

خلافات متعددة اندلعت بين ريهام سعيد والفنانة زينة، كانت بدايتها في العام 2017 حينما استضافت "ريهام" الصحفي أحمد هواري، وتناولت من خلال حلقة برنامجها "صبايا الخير" قضية نسب طفلي زينة للفنان أحمد عز.

أقام عاصم قنديل، محامي زينة، دعوى قضايئة ضد ريهام سعيد اتهمها فيها بتزييف الحقائق ونشر أخبار خاطئة ما يعرضها للمساءلة القانونية، وبالفعل صدر حكم ضد الإعلامية بالحبس 6 أشهر ودفع غرامة قدرها 10 آلاف جنيه.

لم تنتهِ الخلافات عند هذا الحد، بل بلغت ذروتها عقب الهجوم الذي طال ريهام سعيد، بسبب حلقتها عن مرضى "السمنة"، حيث علقت زينة على مقطع الفيديو الذي نشرته الفنانة إنجي وجدان، للرد على "ريهام سعيد"، قائلة: "والله ما في عبء على الدولة غيرها بتقل دمها برخصها وكذبها مدعية المرض مريضة عمليات التجميل، بتتريق على الغلابة اللي بيلبسوا عبايات وإسدال، أنا مش فاهمة ليه تبقى موجودة واحدة زي دي أساسا، منتهى عدم الاحترافية وقلة الأدب والتنمر، فاضل تعمل إيه تاني علشان تمشي.. تشتم الناس بالأم والأب".

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لم يمر تعليق "زينة" مرور الكرام، إذ ردت ريهام سعيد، عبر حسابها على "إنستجرام"، بحسب ما استنتجه المتابعون، فقالت: "ولاد من غير نسب وجواز من غير عقد، ومخدرات وقرف كتير ولسه ليكي عين تتكلمي؟ أنا اللي موجودة إزاي؟ على الأقل أنا ليا لازمة بنشر الخير مش الفجور، والافتراء على الناس.. يا ابني والله أنت ربنا نجدك".

ريهام سعيد وأيتن عامر

الفنانة آيتن عامر، دخلت أيضا خط الأزمات مع ريهام سعيد، بعد المشادة الكلامية التي نشبت بينهما، حينما وجهت "آيتن" رسالة إلى الإعلامية ريهام، خلال استضافتها مع الإعلامية بسمة وهبة، وصفتها بالممثلة الجيدة لكنها تحتاج للمزيد من التطوير: "محتاجة تشتغل على نفسها كويس وتروح ورش فنية عشان تتعلم اللهجات خاصة، إنها قدمت أكثر من حاجة في دور سيدة صعيدية.. خبرة ريهام سعيد في الفن قليلة، ومحتاجة تشتغل على نفسها".

حديث آيتن عامر دفع ريهام سعيد، للرد عليها عبر حسابها على "إنستجرام"، قائلة: "أيتن عامر مش هارد عليكي احترامًا لأختك الكبيرة المحترمة، وعشان ردي هايوجعك وأنا ماتعودتش أوجع حد، بس انتي صعبانة عليا".

ريهام سعيد وسيمة الخشاب

خلاف آخر كانت ريهام سعيد، طرفًا فيه مع الفنانة سمية الخشاب، بعد انفصالها من المطرب أحمد سعد، وهو طليق صديقتها الفنانة ريم البارودي.

وجهت ريهام سعيد، على "إنستجرام"، رسالة إلى الفنانة سمية الخشاب، قائلة لها: "كما تدين تدان، لو فيه حب بيتبني على أذية مش بيكمل، ولكن كل نهاية بعدها بداية، وكل جرح بعده الئتام، الواحد بيتعلم من اللي بيحصله".

ورغم الخلاف بين الطرفين، وجهت سمية الخشاب رسالة لريهام، عقب علمها بمرضها، حيث قالت عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "الإعلامية ريهام سعيد، ألف سلامة عليكي، والله يشفيكي ويعافيكي بقدرته يارب، ويشفي كل مريض.. آمين يا رب العالمين.. ادعو لها بالشفا".

لكن بعد خلاف ريهام سعيد مع ريم البارودي، قدمت اعتذارها للفنانة سمية الخشاب، وقالت ريهام في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها على "إنستجرام"، قالت: "أتمنى إنك تقبلي اعتذاري.. الفنانة سمية الخشاب، أنا مفيش بيني وبينك حاجة وحشة، مفيش أي حاجة تجاهها، لأن أنا اتحكتلي قصة واضح أنها كانت غلط من اللي بيحصلي دلوقتي نسخة طبق الأصل".