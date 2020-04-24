لو رايح عزومة.. نصائح لتجنب كورونا قبل دخول المنزل

ارتبط شهر رمضان الكريم بكثرة العزومات والتجمعات العائلية، حتى بعد ظهور وباء كورونا ف بعض الأسر لا تستطع قطع عاداتها، خاصة بزيارة الأم أو الحماة.

ولأن أكتر الزيارات ننظمها لمن منا من كبار السن، "هن" هتقدملك نصايح لتجنب نشر العدوى أثناء زيارتكم لهم، وفقا لمنظمة الصحة العالمية ومركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

تأكدي أولا من اتخاذك كل الإجرائات الوقائية لكي ولأسرتك قبل النزول من البيت.

ارتداء الماسكات والجوانتيات حتى وأن ذهبتم داخل سيارتكم الخاصة.

عدم شراء أي أطعمة من الخارج سواء حلويات، أو عصائر ويفضل تحضيرهم بنفسك من البيت.

عند شراء فواكه يرجى غسلهم ووضعهم في أكياس نظيفه لكي تسهلي تنضيفهم مرة ثانية بعد زيارتك لوالدتك أو حماتك.

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التنبيه عالزائر بوضع منشفة بها كلور أمام باب المنزل لخلع الأحذية عليها.

الكحول أساسي في حقيبتك، التعقيم باستمرار عند ملامسة أي سطح.

التنبيه على الأولاد عدم العناق أو القبلات في الزيارة.

خلع الحذاء على باب المنزل من الخراج.

لا مانع من اتخاذك إجرائات وقائية في المنزل الذي ستقومين بزيارته، كمسح منضدة الطعام بالحكول، والتأكد من غسل الخضروات والفاكهة الذي قمتي بتجهيزهم من قبل.

والأهم تأكدي أن اتباعك لخطوات الوقاية فهي حفاظا على سلامتك وسلامة أولادك وأحبائك ولكي يتسنى لنا التجمع مرة ثانية دون قلق أو خوف