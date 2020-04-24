ريهام سعيد عن القبض على سما المصري: الحق بيتأخر لكن مابيروحش

علقت الإعلامية ريهام سعيد عبر خبر القبض على سما المصري، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستجرام".

ونشرت سعيد صورة سما المصري معلقة عليها: "يارب يا عظيم.. الحمد لله.. بلد العدل.. الحق ممكن يتأخر بس مابيروحش.. ولو بعد حين".

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وكانت الإعلامية ريهام سعيد، قدمت بلاغا تتهم فيه سما المصري، بالفسق والفجور على خلفية القبض على حنين حسام فتاة "التيك توك".

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بالتحقيق مع المتهمة سامية أحمد عطية، وشهرتها سما المصري، بعدما ألقت وحدة مباحث قسم شرطة الأزبكية القبض عليها، صباح اليوم، تنفيذا لأمر النيابة العامة بضبطها، وستعلن النيابة العامة ما ستسفر عنه التحقيقات في بيان لاحق.