إعلان جديد طرحته إحدى شركات الاتصالات تزامنا مع شهر رمضان الكريم، الإعلان جاء من غناء بغنائه الفنانة شيرين عبدالوهاب "عزوتنا ملايين". وظهر خلال الإعلان عدد من الفنانين أثناء اتباعهم الإجراءات الاحترازية والتزامهم المنازل للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد. Advertisements وظهر خلال الإعلان اللاعب العالمي محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي، وهو يلعب مع ابنته "مكة" داخل منزلهما والحديقة الملحقة بها. ويهدف الإعلان للتأكيد على العزل الاجتماعي واتباع الحجر المنزلي، فظهر الثلاثي "شيكو وهشام وفهمي" وهم يتحدثون من خلال "فيديو كول" وأيضا الفنانة منى زكي وهي تلعب مع أبنائها وغيرهما من الفنانين.

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كانت هذه تفاصيل خبر لقطات من المرح واللعب جمعت محمد صلاح وابنته مكة في إعلان جديد (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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