الامارات | أطباء عالميون يحذرون من اقتراح ترامب لعلاج كورونا: ستقتل الفيروس والمرضى معاً

شكرا لقرائتكم خبر عن أطباء عالميون يحذرون من اقتراح ترامب لعلاج كورونا: ستقتل الفيروس والمرضى معاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حث أطباء وخبراء صحة اليوم الجمعة، الناس، على عدم شرب مطهرات أو حقن أجسادهم بمعقمات، بعدما اقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن يدرس العلماء حقن مادة مطهرة في الجسد كوسيلة لعلاج «كوفيد-19».

وقال أستاذ الطب في جامعة إيست أنجليا البريطانية، بول هنتر «هذا أحد أشد الاقتراحات حماقة وخطورة بشأن كيفية علاج كوفيد-19».

وأضاف أن المطهرات ستقتل على الأرجح أي شخص يحاول استخدامها «هذا تصريح ينم عن استهتار شديد لأنه للأسف هناك أناس في أنحاء العالم قد يصدقون مثل هذا الهراء، ويحاولون تجربته بأنفسهم».

وكان ترامب قد صرح خلال إفادته اليومية للإعلام، أمس الخميس، بأن على العلماء دراسة حقن أشعة أو مادة مطهرة في أجساد المصابين بفيروس كورونا، إذ قد يساعد هذا في علاجهم.

وقال: «أرى أن المعقمات تقضي عليه (فيروس كورونا) في دقيقة. دقيقة واحدة. هل من طريقة للقيام بشيء مماثل مع حقنة (في الجسم)؟».

وأضاف «(الفيروس) كما تعرفون يدخل إلى الرئتين ويكون له أثر هائل. وقد يكون مفيداً التحقق من ذلك. يجب الاستعانة بأطباء لذلك لكنه أمر يثير الاهتمام».

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وأثار تصريحه موجة استنكار في صفوف العلماء. وقال الطبيب فين غوبتا، خبير الصحة العامة المتخصص بالرئتين والعناية المركزية لمحطة «ان بي سي»: إن «فكرة حقن الجسم أو شرب أي نوع من أنواع المواد المنظفة غير مسؤولة وخطرة. إنها طريقة يلجأ إليها كثيراً الأشخاص الراغبون بالانتحار».

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي ندّد عدد من الأطباء والعلماء بكلام ترامب. وكتب المركز الفرنسي «مارساي ايمونوبول» بسخرية: «إضرام النار بالجسم قد يكون حلاً بديلاً مفيداً كذلك»، مشدداً على أن الوسائل التي اقترحها الرئيس الأميركي «ستقتل الفيروس والمرضى في آن!»

وعلى الرغم من أن الأشعة فوق البنفسجية معروفة بقدرتها على قتل الفيروسات العالقة في جسيمات الهواء، فإن الأطباء يقولون إنه لا توجد طريقة لحقنها في الجسم البشري لاستهداف الخلايا المصابة بمرض كوفيد-19.

وأصدرت شركة ريكيت بنكيزر التي تصنع مطهرات منزلية - منها ديتول وليسول - بياناً حذرت فيه الناس من تناول أو حقن منتجاتها في أجسادهم.

وغرّد والتر شوب، المدير السابق للهيئة الفيدرالية المكلفة الاخلاقيات في عهد الرئيس الديموقراطي السابق باراك أوباما «توقفوا عن بث مؤتمراته الصحافية حول فيروس كورونا. فهي تعرض أرواحاً للخطر. رجاء لا تشربوا المواد المعقمة ولا تحقنوا أنفسكم بها».

بينما قال روبرت ريك، وزير العمل السابق في عهد الرئيس بيل كلينتون: «تشكل مؤتمرات ترامب الصحافية خطراً على الصحة العامة. قاطعوا هذه الدعاية. استمعوا إلى الخبراء ورجاء لا تشربوا المواد المعقمة».

وعلى شبكات التواصل الاجتماعي، استمتع كثيرون من بالإحراج الذي بدا على الطبيبة ديبورا بيركس، عضو خلية الأزمة في البيت الأبيض بشأن الفيروس، خلال تصريحات ترامب.