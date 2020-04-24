شكرا لقرائتكم خبر عن أميركا لن تشارك في مبادرة عالمية لإنتاج لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال متحدث باسم البعثة الأميركية في جنيف إن الولايات المتحدة لن تشارك في إطلاق مبادرة عالمية اليوم الجمعة لتسريع تطوير وإنتاج وتوزيع الأدوية واللقاحات المضادة لمرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا.
وذكر المتحدث لـ«رويترز» أنه "لن تكون هناك مشاركة رسمية أميركية». وأضاف «نحن نتطلع إلى معرفة المزيد عن هذه المبادرة لدعم التعاون الدولي لتطوير لقاح لكوفيد-19 في أقرب وقت ممكن».
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن تعليق تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية. والولايات المتحدة أكبر مانح للمنظمة.
وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة قبل الحدث المقرر اليوم الجمعة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سيساعدان في إطلاق المبادرة العالمية.
كانت هذه تفاصيل خبر الامارات | أميركا لن تشارك في مبادرة عالمية لإنتاج لقاحات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.