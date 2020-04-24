الامارات | أميركا لن تشارك في مبادرة عالمية لإنتاج لقاحات كورونا

شكرا لقرائتكم خبر عن أميركا لن تشارك في مبادرة عالمية لإنتاج لقاحات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال متحدث باسم البعثة الأميركية في جنيف إن الولايات المتحدة لن تشارك في إطلاق مبادرة عالمية اليوم الجمعة لتسريع تطوير وإنتاج وتوزيع الأدوية واللقاحات المضادة لمرض «كوفيد-19» الذي يسببه فيروس كورونا.

وذكر المتحدث لـ«رويترز» أنه "لن تكون هناك مشاركة رسمية أميركية». وأضاف «نحن نتطلع إلى معرفة المزيد عن هذه المبادرة لدعم التعاون الدولي لتطوير لقاح لكوفيد-19 في أقرب وقت ممكن».

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن تعليق تمويل بلاده لمنظمة الصحة العالمية. والولايات المتحدة أكبر مانح للمنظمة.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة قبل الحدث المقرر اليوم الجمعة إن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سيساعدان في إطلاق المبادرة العالمية.