نانسي عجرم عروس في فساتين السهرة البيضاء

نانسي عجرم هي واحدة من أكثر نجمات الوطن العربي شهرة. وإلى جانب فنّها، استطاعت أن تكسب محبّة الناس بأناقتها وإطلالاتها الرائعة والراقية في الموضة. ومؤخّراً، لاحظنا ميل نانسي عجرم إلى اختيار فساتين السهرة باللون الأبيض، إذ تبدو فيها ـ في كلّ مرة ـ كعروس فاتنة أو كأميرة ناعمة.

ما هو سرّ عشق نانسي عجرم للّون الأبيض؟

من المعروف عن نانسي عجرم ميلها لاختيار الإطلالات الأنثوية الراقية. وليس هنالك لون أكثر رقياً من اللون الأبيض. عدا عن ذلك، فهو يناسبها تماماً إن من ناحية قوامها الممشوق، أو من ناحية لون بشرتها ولون شعرها العسليّ.

خيارات نانسي عجرم في فساتين السهرة البيضاء مدروسة وصحيحة

لا تختار نانسي عجرم تصميمات فساتين سهرة لمجرّد أنها رائجة أو دارجة، بل تبحث عن التصميمات التي تناسبها؛ واختياراتها تكون ـ في أغلب الأحيان ـ من دور أزياء عالمية أو محليّة راقية مثل "ايلي صعب" Elie Saab، و"عز الدين علايا" Azzedine Alaia، و"الكسندر مكوين" Alexander McQueen وغيرهم.

هل تناسب فساتين السهرة البيضاء جميع النساء؟

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من الضروري أن تتأكّدي أولاً من المناسبة التي سختارين لها الفستان الأبيض! فإن كنت مدعوّة إلى حفل زفاف، فلن يكون من اللائق أن تختاري فستاناً بلون مثل لون فستان العروس. لكن لباقي المناسبات يكون اللون الأبيض جميلاً ومميّزاً، بشرط الحرص على انتقاء القصّات التي تُناسبك.

لقد ناسب اللون الأبيض نانسي عجرم كثيراً بالفعل، وجعلها تبدو كالعروس الجميلة والمتألقة في ليلة زفافها.

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