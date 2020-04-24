7 فوائد مذهلة لـ العرقسوس.. واحذر تناوله على الإفطار في هذه الحالات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أميرة حلمي

يفضل كثيرون تناول "العرقسوس" أو شجرة السوس، على الإفطار خلال شهر رمضان الكريم، كمشروب يعوض الجسم عن نسبة المياه التي يفقدها على مدار اليوم بحسب الاعتقاد السائد.

وللعرقسوس فوائد وأضرار، نذكرها لكم وفق ما ذكر الدكتور بهاء ناجي استشاري التغذية لـ"الخليج 365":

فوائد العرقسوس

1- يفيد الكبد، إذ يحتوي على عدد من المعادن التي تسهم في علاج أمراض الكبد.

2- يقضي على البكتيريا والجراثيم لكونه مشروبا ذات طعم لاذع.

3- مشروب مضاد للأكسدة، وهذا يعني فوائده العديدة للجلد والبشرة، حيث يمنحها الصفاء والنقاء، كما يقوم بتفتيحها.

4- مطهر للكلى لأنه يعد من المشروبات المدرة للبول.

5- يحتوي العرقسوس على عدد من الزيوت، لذلك يعمل على ترطيب الجسم.

6- يعتبره البعض من السوائل التي تساعد في عملية الهضم، وهو كذلك ولكن يفضل تناوله بعد الطعام بدقائق قليلة.

7- يفيد اللثة كثيرًا لاحتوائه على مضادات أكسدة.

أضرار العرقسوس:

1- يمكن أن يصيب مرضى السكر باضطرابات لاحتوائه على نسبة من السكريات تطلب المراقبة الطبية.

2- يسهم أحيانًا في ارتفاع ضغط الدم.

3- يصيب القلب ببعض المشاكل إذا تم تناول كميات كبيرة منه.

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4- يصيب بالصداع، كما يؤثر على عمل خلايا المخ لدى البعض.

5- يمكن أن يتسبب في الإجهاض أو الولادة المبكرة إذا تم تناوله بكثرة.

ووفقاً لموقع "web md"، فهناك بعض التحذيرات حول تناول مشروب العرقسوس على الإفطار، فهو يمثل خطراً على بعض الحالات منها:

الحمل والرضاعة الطبيعية

تتسبب كمية قليلة من تناول العرقسوس في الولادة المبكرة للحامل أو الإجهاض، ومن المفضل أيضاً عدم تناول العرقسوس أثناء فترة الرضاعة.

أمراض القلب

يتسبب العرقسوس في تخزين الماء وذلك يؤدى إلى فشل القلب ويزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب لذلك لا يمكن تناول العرقسوس في حالة الإصابة بأمراض القلب.

سرطان الرحم،سرطان المبيض، سرطان الثدي

يعتبر العرقسوس من المشروبات التى تتساوى مع هرمون الاستروجين في الجسم لذلك ففى حالة الإصابة بأى مرض نتيجة هرمون الاستروجين يجب التوقف عن تناول العرقسوس.

ارتفاع ضغط الدم

يعمل تناول العرقسوس على رفع ضغط الدم بشكل كبير لذلك لا يجب على مرضى الضغط المرتفع تناول العرقسوس.

التوتر الزائد

يسبب العرقسوس انخفاض مستوى البوتاسيوم في الدم لذلك يجب تجنب العرقسوس في حالة الإصابة بفرط في التوتر.

أمراض الكلى

من الضروري على مريض الكلى عدم تناول العرقسوس لأنه يسبب بعض المخاطر.