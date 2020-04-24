لا تُهضم بسهولة.. تجنب هذه الأطعمة عند الإفطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- لمياء يسري:

يعاني البعض من عدم الارتياح في المعدة طيلة شهر رمضان، وذلك بسبب عادات الطعام السيئة التي تؤدي إلى سوء الهضم، حيث تناول الغالبية العظمى من الصائمين، كميات كبيرة من الطعام المليء بالدهون والسعرات الحرارية العالية التي تؤدي لمشاكل في المعدة.

إليكم بعض الأطعمة التي قد تسبب عثر هضم، بحسب ما أوضح موقع "everydayhealth"

الأطعمة الحمضية

يمكن أن تسبب الأطعمة الحمضية، مثل الليمون، والبرتقال والجريب فروت، تهيج في بطانة المعدة، وهو ما يؤذي الجهاز الهضمي.

الأطعمة الدسمة

تحفز الأطعمة الدهنية زيادة الانقباضات في الجهاز الهضمي، والتي قد تؤدي إما لإبطاء إفراغ المعدة وتفاقم الإمساك، أو تسريع الحركة، مما يؤدي إلى الإسهال.

المقليات

تسبب الأطعمة المقلية نفس المشاكل التي تسببها الأطعمة الدهنية، فإما أن تزيد الإمساك أو تزيد من الإسهال، وقد تبقى لفترة طويلة في المعدة دون هضم، ما يؤدي إلى الشعور بالانتفاخ.

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الأطعمة المصنعة

الأطعمة المصنعة لا تحتوي على ألياف، وكذلك مواد حافظة وألوان صناعية، وقد تسبب مشاكل في الهضم خاصة لمن يعانون من الإمساك، وقد تحتوي بعض الأنواع على اللاكتوز، الذي يزيد من الغازات وعدم الراحة في المعدة.

-السكريات

يرتبط السكر الصناعي "السوربيتول" بأبرز مشاكل الجهاز العظمي، لأنه يصعب هضمه، فمجرد وصوله إلى الأمعاء الغليظة، يسبب الغازات والانتفاخ.

-الكافيين

يحفز الكافيين حركة الجهاز الهضمي، فيحرك المعدة بشكل أسرع من طبيعتها، لذلك يجب تجنب الشاي والقهوة، والصودا والشكولاتة.

-الشطة

الشطة والأطعمة الحارة تعمل على تحفيز الجهاز الهضمي، وتسبب عسر هضم وتزداد مشاكلها كلما عانى الشخص من مشاكل سابقة في المعدة كالالتهابات أو الاسهال.