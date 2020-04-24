إفطار اليوم| طريقة عمل المحشي المشكل

محمد اسماعيل - القاهرة - في أول أيام رمضان تبحث الأمهات والزوجات عن طرق تحضير موائد الإفطار الشهية وسريعة التحضير، رمضانك الخليج 365 يقدم لكم يوميًا طرق تحضير أسرع الوجبات.. وفي السطور التالية مقادير وطريقة تحضير وجبة إفطار اليوم الأول، وهي "محشي مشكل".

المكونات

-كيلو واحد من الطماطم.

-حبتان من البصل الكبير.

-كيلو واحد من الأرز.

- رشة من الملح حسب الرغبة.

-كمية من البهارات المتنوعة حسب الرغبة.

-شبت، ونعناع، وبقدونس.

-كمية مناسبة من السمن.

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طريقة التحضير

تنظيف كل من الطماطم والبصل، وخلطهما مع بعضهما البعض بطريقة جيدة، وبواسطة الخلاط الكهربائي.

إحضار وعاء ذي حجم مناسب، وإضافة الكمية المطلوبة من السمن، وتركها لبعض الوقت على النار، لحين قدحها جيداً.

وضع خليط الطماطم والبصل على السمن المقدوح، وتركها لبعض الوقت، لحين وصوله لدرجة السماكة المطلوبة، وطفوّ كمية السمن على الوجه. إضافة كل من الملح والبهارات على الخليط، وذلك حسب الرغبة والحاجة، وتقليب كافة المكونات بطريقة جيدة، وتركها لبعض الوقت، حتى يبرد جيداً.

غسل كمية الرز جيداً، ومن ثم تصفيته من الماء.

وضع الأرز داخل وعاء عميق، وإضافة الخلطة المجهزة مسبقاً إليه، مع مراعاة التقليب الجيد والمستمر للخليط والأرز.

تقطيع كل من الشبت، والنعناع، والبقدونس إلى عدة قطع ذات حجم صغير.

إضافة القطع إلى الخليط. عندما تكون الحشوة غير لامعة بالدرجة المطلوبة، يجب إضافة كمية مناسبة من السمن.