موديلات أظافر بالمناكير البرتقالي والأسود... مثالية لكل الأوقات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أبريل 2020 04:46 مساءً - البرتقالي والأسود هو مزيج مثالي لتزيين الأظافر بأجمل موديلات المناكير، وبأشكال ممتعة تستحق الكثير من الإطراء وتلفت الأنظار الى يديك. فإن كنت من محبات المناكير البرتقالي أو الأسود، نرصد لك في هذا المقال، أجمل موديلات الأظافر باستخدام المناكير البرتقالي والأسود، لتختاري من بينها ما يعجبك.



رسمة Picasso Print

رسمة Picasso Print



تلائم هذه الرسمة مختلف أشكال الأظافر، وتشكل خياراً رائعاً بغض النظر عن طول أظافرك، وهي تعتمد على رسمات ناعمة باللونين الأسود والبرتقالي، مع تطبيق كل منهما على ظفر واحد بشكل كامل. إنها رسمة أظافر مميزة جداً وحيوية وتلائم الأوقات كافة.

تابعي المزيد: موديلات أظافر ناعمة بإمكانك تنفيذها خلال الحجر المنزلي



رسمة البابايا

رسمة البابايا



يرتكز موديل الأظافر هذا على رسمة فاكهة البابايا، بأشكال وأحجام متعددة. لكن احرصي عند اعتماد هذه الرسمة، على إزالة أي آثار لطلاء الأظافر واعتماد قاعدة الأظافر الطبيعية بعيداً عن أي ألوان. وتعد رسمة البابايا خياراً رائعاً لأجواء االصيف المنعشة.



رسمة الزيبرا



رسمة الزيبرا​



تعد رسمة الزيبرا البديل العصري عن المناكير الفرنسي التقليدي، وهي مميزة جداً وتبث فيك شعوراً بالحيوية والانتعاش. اعتمدي المناكير البرتقالي كقاعدة أساسية للأظافر كافة، من ثم طبقي رسمة الزيبرا عند مقدمة الأظافر باستخدام المناكير الأبيض والأسود.

تابعي المزيد: أجمل موديلات الأظافر المزينة بالذهبي من إنستقرام

Advertisements



الأظافر الهندسية

الأظافر الهندسية



الأشكال الهندسية البسيطة تمنح الأظافر جاذبية ممتعة، لا سيما باللونين البرتقالي المشرق والأسود الناعم. اعتمدي في رسمة الأظافر الهندسية المناكير البرتقالي القوي كقاعدة أساسية، من ثم استخدمي فرشاة متخصصة لرسم تصاميم هندسية ناعمة باللونين الأسود والفضي.



الأظافر المزينة بأوراق النباتات

الأظافر المزينة بأوراق النباتات



إن كنت من محبات الطبيعة والنباتات، بإمكانك تزيين أظافرك بأوراق النباتات بمختلف أشكالها. طبقي في البداية، المناكير اللؤلؤي كقاعدة أساسية لأظافرك، من ثم استخدمي المناكير البرتقالي والأسود لتصميم أوراق النباتات بأسلوب ناعم ومتقن.

تابعي المزيد: خلطات طبيعية لعلاج تقصف الأظافر بسرعة



الأظافر المخططة

الأظافر المخططة



بإمكانك إضافة بعض الألوان الى مزيج البرتقالي والأسود، مثل الأبيض، على أن تكون مصقولة للغاية. اعتمدي البرتقالي والأبيض كقاعدة أساسية للأظافر، من ثم خططي أحد أظافرك باستخدام المناكير الأسود، وهكذا تحصلين على أفضل رسمة أظافر عصرية ومميزة.

تابعي المزيد: خلطات طبيعية لعلاج تقصف الأظافر بسرعة