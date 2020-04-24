أسرار للفطار.. تكات المحشي.. ورق عنب وكرنب وباذنجان

المحشي بالطبع سيكون ضيف السفرة في أول أيام شهر رمضان الكريم، بمختلف أنواعه بين ورق العنب والكرنب والباذنجان والفلفل والكوسا، ويقدم لك موقع "هن"، "تكات" طهي المحشي لإفطار أول أيام الشهر الكريم.

نصائح للمحشي

- لا تقومي بسلق أوراق العنب جيدا حتى تحتفظ بمزازتها، وضيفي لماء السلق عصرة ليمون.

- ضعي شرائح الليمون بين طبقات ورق العنب لمزيد من الطعم الجيد.

- يجب الحرص عند تقوير الباذنجان كي لا يخرم، استخدمي مقوارا رفيعا افضل.

- زيلي الطبقة الرقيقة من القشرة الشفافة عن الباذنجان والفلفل بعد الطهي فيجعل تناوله خفيفا على المعدة وسهل الهضم.

- ضيفي القليل من النعناع الناشف لخلطة محشي الكرنب.

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- ضيفي الكمون لماء سلق الكرنب وللخلطة.

- عند حشو الكوسة اطهيها بمفردها لأنها لا تأخذ وقتا.

- أغلي شوربة الدجاج أو البط وعليها جزر وطماطم واسقي بها المحشي.

- ضيفي الكسبرة الناشفة على خلطة المحشي.

- ضيفي ملعقة صلصلة وملعقة زبدة لشوربة تسوية المحشي.

- رصي في قعر الحلة طرنشات طماطم وبصل.

- عصرة ليمون وزيت زيتون لشوربة تسوية ورق العنب تعطي طعما رائعا.

- إضافة القليل من الكرفس لخضرة المحشي.

- لتجنب مرارة الباذنجان الأسود ضعي زبيبة في قعرها.