سوق نخاسة على "فيسبوك".. خادمة للبيع مقابل 1000 دولار

تحول سوق النخاسة للبيع والاتجار بالبشر بالفعل التكنولوجي ومواقع التواصل الاجتماعي، فنشر وائل جور وهو مواطن لبناني عبر صفحة خاصة بالبيت والشراء داخل لبنان يعرض خادمته النيجيرية للبيع مقابل ألف دولار.

وفي مواصفاتها أوضع أنها نظيفة وتعمل بسرعة ووضع جواز سفرها، ولكن هذا الأمر لم يمر مرور الكرام، حيث تعرض صاحب المنشور لانتقادات واسعة، وعلى الرغم من أن صفحة "فيسوك" أخلت مسؤوليتها عن ما يعرض على منصتها موضحة أنها مجرد وسيط لعرض ما يرغب الناس في بيعه وغير مسؤولة عما يعرض عليها، إلا أنها توقفت عن الرد على المسؤولين.

وانتشر إعلان الجروب بشدة عبر منصات التواصل الاجتماعي اللبناني، رغم أن وائل حذفه، وكان الإعلان يتضمن اسم الفتاة النيجيرية "بياس أوفومو" المولودة في 19 مايو 1988، ورقم جواز سفرها الصادر في 23 مايو 2018، وينتهي في 22 مايو 2023، مع المبلغ المطلوب لبيعها.

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من جهتها، قالت جولي عكة المديرة العامة للوكالة الوطنية النيجيرية لحظر الاتجار بالبشر، لصحيفة "الجارديان" البريطانية، إن المحققين الجنائيين تسلموا قضية اللبناني "وائل جرو" الذي نشر جواز سفر خادمة نيجيرية، وقال إنها معروضة للبيع بسعر 1000 دولار، وأوضحت الناشطة ريني أبي سعد، التي شاركت في الحملة على السوشيال ميديا ضد وائل جرو، أن السلطات اللبنانية تتابع الأمر حتى بعد أن حذف الجرو ما نشره.

وبعد تلك الضجة الكبيرة المثارة، أعلنت المديرية العامة للأمن العام في بيان أمس، أنه في إطار متابعة قيام أحد الأشخاص بنشر إعلان على مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض فيه سيدة للبيع من الجنسية النيجيرية، تعمل لديه في الخدمة المنزلية، ونتيجة الاستقصاءات والتحريات، أوقفت المديرية صاحب الإعلان السوري (و.ج) وجار التحقيق معه.

يذكر أن مسؤولة دائرة الهجرة في الحكومة النيجيرية، دابيري أيروا، قالت إن وزارة العمل اللبنانية شجبت ما نشره وائل جرو ووصفته بأنه لا أخلاقي ويتنافى مع القوانين اللبنانية.