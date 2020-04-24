الامارات | مسيرة مجسم الكعبة في الإسكندرية: «مفيش كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن مسيرة مجسم الكعبة في الإسكندرية: «مفيش كورونا» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت محافظة الإسكندرية الساحلية أمس الخميس، مسيرة نظمها أفراد يحملون مجسماً للكعبة الشريفة، وطافت شوارع بالمدينة الساحلية في مشهد احتفالي باستقبال شهر رمضان المبارك.
وتظهر الصور ومقاطع الفيديو التي تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي المسيرة التي يحمل مشاركون فيها مجسماً للكعبة، ويعبرون عن سعادتهم باستقبال رمضان، وهم يرددون هتافات: «الله أكبر» و«مفيش كورونا»، رغم الإجراءات الاحترازية المتخذة في مصر حالياً للحد من فيروس كورونا المستجد.
وذكرت صحيفة المصري اليوم، اليوم الجمعة، أن مباحث شرطة محرم بك بالإسكندرية ألقت القبض على عدد من منظمي المسيرة، بسبب خرقهم للقواعد المفروضة حالياً بسبب أزمة كورونا.
وحظيت مشاهد المسيرة التي كانت غالبية المشاركين فيها من الشباب والأطفال، برواج كبير، وجدل كذلك، على مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت «ترند» تويتر في مصر، خلال الليلة الماضية.
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