إطلالات مريم سعيد للمرأة طويلة القامة

لطالما متعتنا الإعلامية المغربية مريم سعيد بذوقها الراقي والمتنوع، ما بين إطلالتها الرسمية والكلاسيكية الفخمة داخل الاستوديو، أو ذوقها المرح في الأيام العادية.

كما تمتلك مريم قوامًا ممشوقًا، وطول قامة يبرز جمالها، ويتيح لها أن ترتدي الملابس المتنوعة لمختلف المناسبات.

إذا كنت تتمتعين بطول قامة، إليك طريقة توظيف ملابسك من وحي المذيعة مريم سعيد.

البدلة الرسمية من الصيحات التي لاقت رواجًا كبيرًا هذا العام، وناسبت بالطبع أجواء الاستوديو لـ مريم سعيد، كما أنها تبرز القوام الممشوق للصبية، البدلة الكاروهات، المكشوفة من ناحية الصدر نسقت معها القميص الكلاسيكي الأبيض، وقبعة البيري لتضيف لمسة فرنسية.

أو يمكنك تنسيق البنطلون الطويل الشارلستون، مع البلايزر بالدرجة السماوية والأزرار الذهبية تناسب أجواء العمل الرسمية، نسقيها مع شنطة ميني على شكل صندوق باللون الأزرق أو الذهبي إذا كنت تعشقين عالم الموضة.

تميل المذيعة مريم سعيد إلى اختيار الفساتين الضيقة التي تبرز مفاتنها، لاسيما تلك الميدي الطويلة التي ننصح بها طويلات القامة، مع الكعب المتوسط الطول، كالفستان البني بالأكمام الطويلة، والبوت الأسود اللامع وحزام الخصر العريض والأكمام الطويلة.

أو الفستان البسيط المعرق بالورود الذي زينته بـ الإكسسوارات بالاعتماد على القبعة، والشنطة من شانيل Chanel، وبوت الكاحل.

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بالرغم من أنها تمتلك جسدًا نحيفًا إلا أن مريم سعيد تعتمد بشكل ملحوظ على البناطيل الواسعة الشارلستون، أو عالية الخصر لكي تبدو أكثر جمالًا وفخامة، كالبنطلون الأخضر الذي نسقت معه كنزة صيفية باللون الروز.

أو كالبنطلون الجينز مع القميص الكلاسيكي التايجر، وشنطة يد متوسط الحجم من ديور Dior تناسب كل الأوقات.

المرأة طويلة القامة تزيدها التنانير الجلد طولًا ورشاقة، كخيارات مريم سعيد، بـ التنورة الجلد اللامعة مع الكشاكش والسحاب الجانبي وكنزة ملونة بالأرجواني، أو كالتنورة المنفوشة مع القميص الأبيض الكلاسيكي، إن كنت طويلة ممتلئة قليلًا من الأرداف.

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