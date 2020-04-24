أزياء باللون الأبيض من الفاشينيستات العربيات

اللون الأبيض كان أحد أبرز صيحات الموضة الرائجة في هذا الموسم، وقد دلّ على الكثير من الأناقة والعصرية في الوقت ذاته، وقد اعتمدته الكثيرات من النساء على مختلف الاطلالات الرسمية منها والكاجوال، كما شاهدنا الفاشينيستاز العربيات وقد اخترن الأبيض على اطلالات كاملة بدت غاية في التميز، وقد اخترنا لكِ من اطلالاتهنّ اليوم صور أزياء باللون الأبيض لتستوحي منها أفكار متنوعة تعتمدينها في تنسيقاتكِ المقبلة.

كارن وازن أنيقة في فستان باللون الأبيض:

شاهدنا كارن وازن في اطلالة أنيقة اعتمدتها باللون الأبيض الراقي، حيث اختارت فستان ميدي بقصة القميص مزينًا بحزام قماشي على الخصر، نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ باللونين البيج والأحمر، وشنطة يد صغيرة باللون الأسود من “بربري” Burberry، وزينت اللوك باكسسوارات معدنية عصرية باللون الذهبي.

تمارا القباني في اطلالة ساحرة باللون الأبيض:

نسقت تمارا القباني اطلالة ساحرة باللون الأبيض استوحتها من حقبة الخمسينيات، حيث نسقت تنورة كلوش اختارتها من “إليزابيتا فرانكي” Elizabetta Franchi نسقتها مع جاكيت بليزر مطرز محدد الخصر، واختارت معها اكسسوارات مميزة عبارة عن حذاء بكعب عالٍ من الجلد الأسود والبلاستيك الشفاف، وقبعة باللون الأبيض أيضًا.

لانا الساحلي في جمبسوت باللون الأبيض:

لانا الساحلي تألقت في اطلالة عصرية وراقية اختارتها في باريس، وكانت عبارة عن جمبسوت باللون الأبيض السكري اختارته من دار “فالنتيتو” Valentino نسقت معه شنطة يد من الجلد باللون الأزرق الهادىء، وأقراطًا لافتة باللون الذهبي.

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فاطمة المؤمن في لوك عصري باللون الأبيض:

اختارت فاطمة المؤمن اللون الأبيض على اطلالة عصرية شبابية، حيث نسقت بنطلون خصر عالٍ بأرجل عريضة، مع توب ناعمة وجاكيت بليزر من قماش الأورغانزا، ونسقت مع اللوك حذاءً أبيض وشنطة يد ملونة.

صور أزياء باللون الأبيض اخترناها لكِ من أشهر الفاشينيستاز العربيات، لتستوحي منهنّ أفكارًا مميزة لاطلالاتكِ المقبلة.

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