أطلقت إسبوزا كوتور تُطلق مجموعة فساتين أعراس "الحديقة النباتية" لعام 2020 في إعادة تعريف للرومانسية الأنثوية المستوحاة من ذكريات القصص الخيالية التي تشكّل شخصية كل امرأة ، وتغوص في المجموعة إلى أعماق خيالاتالحب والرومانسية لابتكار قطع فريدة من نوعها تحاكي إطلالة العروس المتميّزة. وهنا نعود إلى مع مصممة المجموعة ومديرة إسبوزا كريستي رومانوس.



متماشيةً مع توقيع العلامة التجارية الفاخر، تعرض فساتين إسبوزا كوتور حرفيّة دقيقة ومذهلة، حيث تتميّز الأقمشة الإستثنائيةالأنيقة بتول شفاف مموّج وقماش الأورغانزا والدانتيل، وتمتزج بجمالٍ مع طبقات متتالية ، وقصّات صدر مُصمّمة في داخل الفستان وأشكال فريدة لخلق "سيلوويت" ساحرة. تتّحد الدراما والرومانسيةفي تصاميم الكاب الملكية الراقية، عِقد الفراشة الجريئة، والخيوط الدقيقة وزخرفةالفلورال المعدني اللّامع، ممّا يعيد ابتكار فن الكوتور الراقي.

تُرضي القصّات الكثيرة جميع الأذواق المعاصرة. متّحدةً بأناقة تكرّم الطبيعة من خلال أقمشة البتلات ثلاثية الأبعاد وأزهار الريش، وزخرفة الطيور وفساتين ذات قصة الحرف A والفساتين الطويلة المنفوخة والفساتين بقصّة الحورية البحر تتناسب وذوق العروس المعاصرة، وبهذا تعكس رؤية المُصمّمة للرومانسية العصرية في فساتين تعكس الإحساس الأنثوي من خلال تحويل عناصر الحديقة النباتية إلى واقع رائع!

فساتين أعراس اسبوزا كوتور 2020

تتوفّر حالياً مجموعة إسبوزا كوتور لعام 2020 في متاجر إسبوزا بريفا في دبي ووسط المدينة- بيروت.

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