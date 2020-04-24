كان اللون الأبيض مهيمنًا بشكل كبير على ساحة الموضة هذا العام، وكان خيار كثير من النجمات على السجادة الحمراء، سواء بالمهرجانات الكبيرة، أو بالحفلات البسيطة، كل نجمة اختارت الفستان الأنسب لها، وحسب ذوقها الخاص.

وفيما يلي جمع مجموعة من أشهر إطلالات نجمات هوليوود بالأبيض الملكي، من كانت الأفضل برأيك؟.

في حفل توزيع جوائز الإيمي هذا العام، أطلت النجمة جسيكا بييل Jessica Biel بـ فستان أبيض أنيق بتصميم الـ Strapless من توقيع رالف أند روسو Ralph & Russo، منفوش بشكل طبقي، مع الكشاكش من دون تطريزات جاء مناسبًا للسجادة الحمراء.

في المقابل، اعتمدت Kylie Jenner كايلي جينر على البلايزر الفستان الذي كان بارزًا بقوة هذا العام من توم فورد Tom Ford، مع حزام الخصر ليبرز خصرها ووزنها المتوسط، نسقت معه صندلًا مفتوحًا بنفس اللون مع إكسسوارات فضية.

ظهرت النجمة Blake Lively بلاك ليفلي أكثر من مرة بتصاميم البلايزر والبدل الرجالية، مع لمسة أنثوية بسيطة، كاختيارها هذا التصميم بالجيب البنطلون الواسع بخامة البيليسه، والجاكيت من Ralph & Russo.

ببشرتها البيضاء وشعرها الأشقر بدت النجمة jennifer lawrence جينفر لورانس بمظهر أنيق بفستان أبيض مطرز من الدانتيل الناعم، مع إكسسوارات الرقبة الذهبية، ولم تختر مع هذه الإطلالة الكثير من المجوهرات، فجينفر تميل بشكل كبير إلى البساطة فيما يتعلق بالإطلالات.

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على غير العادة، ظهرت Lady Gaga ليدي جاجا بفستان أبيض بسيط، منفوش قليلًا من بعد الخصر، بدت فيه أنثوية وناعمة، على عكس إطلالتها الغريبة، كما جاء الأبيض مناسبًا لبشرتها البرونزية.

في حفل توزيع جوائز الأوسكار لهذا العام، لفتت Laura Dern لورا ديرن الأنظار إليها بإطلالتها الأنيقة التي تشبه الأميرات، بفستان ميدي طويل من Calvin Klein كالفن كلاين.

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