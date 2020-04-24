إيلي صعب يبدع في تصاميم مجموعة الهوت كوتور الجديدة لشتاء 2020

القاهرة – لايف ستايل
بعد اكتشاف مجموعات الأزياء الراقية التي قدمها المصممين العرب مثل جورج حبيقة وجورج شقرا وربيع كيروز وطوني ورد وجورج عازي وأسعد أسطا، حان وقت اكتشا ف المجموعة التي قدمها المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب، خلال أسبوع الهوت كوتور الباريسي لموسم خريف وشتاء 2021-2020
إكتشفي مجموعة إيلي صعب الجديدة من أسبوع الهوت كوتور الباريسي لخريف وشتاء 2020
قدم صعب المجموعة الجديدة المستوحاة من الحضارة الصينية في متحف Palais de Tokyo. ضمت التصاميم بألوانها المختلفة، عدد من السترات المزخرفة والكيمونو التقليدي والأكمام بالأكتاف المنتفخة والفساتين بالكتف الواحد مع الشق الطويل عند مستوى الساق مع الأحزمة العريضة عند مستوى الخصر بالإضافة إلى الكابات الأنيقة والراقية.
غلب على التصاميم الأقمشة المخملية والساتين وتلك المطرزة بالترتر والمزينة بالريش والتول. الأقمشة التي سيطرت أيضاً فساتين إ يلي صعب لصيف 2020
أما بالنسبة للألوان فتراوحت بين اللوم الأحمر والذهبي والبنفسجي والأزرق والأخضر التي تم تنسيقها مع مع أكسسوارات رأس وعدد من التيجان.
إكتشفي مجموعة إيلي صعب الجديدة من أسبوع الهوت كوتور الباريسي لخريف وشتاء 2020
سيطرت إذاً سمات الحضارة الصينية من جهة سحرها وغموضها على مجموعة إيلي صعب الجديدة. تابعينا خلال هذا الأسبوع للتعرف على المزيد من العروض والأخبار الخاصة بأسبوع الأزياء الراقية عبر موقعنا ومواقع التواصل الإجتماعي
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