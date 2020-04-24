طريقة تطبيق صبغات شعر زيتي طبيعي خطوة بخطوة هو ما ستعرفك عليه لتتمكني من تطبيق هذه الصبغة وتحصلي على لون شعر جذاب وملفت.

ان طريقة تطبيق صبغة الشعر بلونها المناسب لك هو ما تحتاجين اليه، وصبغة الشعر الزيتي الطبيعي هي من الالوان الرائجة لهذا الموسم من هنا ضرورة ان تتعرفي على خطوات تطبيقها.

اختيار الدرجة المناسبة:

صبغة الشعر باللون الزيتي متعددة ومختلفة ومن الضروري ان تتعرفي عليها لتختاري منها ما يناسبك.

ومن صبغات الشعر الزيتي ستجدي تدرج صبغة الشعر الزيتي الرمادي، صبغة الزيتي الداكن، صبغة الزيتي الطبيعي، زيت مع الخصلات بلون صبغة الاشقر الثلجي.

طريقة تطبيق صبغة الزيتي الطبيعي:

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ابدأي بمزج ملعقتين من بودرة سحب اللون مع عبوة من صبغة الشعر باللون الاشقر الرمادي الفاتح جداً وعبوة من صبغة الشعر باللون الاشقر الطبيعي مع عيار اوكسيجين 20 بالمئة.

وزعي الصبغة على الشعر بطريقة متساوية مع الابتعاد عن الجذور هوالي 3 ميلليمترات.

قومي بتغطية شعرك بغطاء بلاستيكي واتركي الصبغة على الشعر لمدة 40 دقيقة.

اشطفي شعرك بالماء الفاتر لتتخلصي نهائياً من الصبغة.

في وعاء، اخلطي ربع كوب من عبوة الصبغة باللون الاخضر مع عيار اوكسيجين 40 بالمئة.

طبقي المزيج على شعرك بعد تجفيفه جيداً واتركيه لمدة ست دقائق.

اشطفي شعرك بالماء الفاتر، واغسليه بالشامبو المخصص للشعر المصبوغ ومن ثم طبقي البلسم على شعرك واحرصي على عدم غسل الشعر قبل مرور يومين على صبغه.

بهذه الطريقة ستتمكنين من تطبيق صبغة شعر زيتي طبيعي

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