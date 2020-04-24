مدونات موضة من أصول عربية يخترن إطلالات جريئة

أصبحت الكثير من مدونات الموضة العربيات، يتمتّعن بشعبية كبيرة حول العالم، ومع السفر الكثير ومشاركة متابعيهنّ لحظة بلحظة، لم يعد أسلوبهنّ في الأزياء واختيار القطع، مرتبطًا

بقيود معينة، كما هناك الكثير من المدونات اللاتي يتمتّعن بأسلوب غربي بحت، بحسب وصف متابعيهن.

مدونة الموضة المصرية نهى الشربيني، منذ ظهورها وهي لفتت أنظار الجميع، بخاصة وأنها صاحبة وجه تبدو عليه الملامح الغربية، ومع أسلوبها الجريء في الموضة، بات المتابعون لها يسألون عن جنسيتها الأصلية. تميل نهى لارتداء الفساتين

القصيرة العصرية، أو التوب الكريب مع الهوت شورت، حتى الفساتين السواريه عادةً ما تكون شفافة أو تكشف عن مفاتنها.

أثارت مدونة الموضة أسماء الملا الكثير من الجدل حولها، خصوصًا بعد أن كانت مدونة بخاصة للفتيات المحجبات، والآن عكس أسلوبها الكثير من الأزياء الغربية، كهذا الفستان من الستان القصير الجريء باللون الأحمر الفاتح.

مع أسلوبها الجريء في الأزياء، إلا أنّ الفاشينيستا الكويتية يلدا الشريفي، تستطيع أن تختار المناسب لها، بخاصة وأنها تمتلك جسدًا رشيقًا وقوامًا ممشوقًا، كـ التنورة القصيرة لملابس البحر، مع التوب الـ stomach، وكذلك اطلالاتها الرياضية.

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لفتت أيضًا مدونة الموضة اللبنانية المقيمة بدبي كارن وازن الأنظار إليها، بقطعها العصرية الجريئة، والتي غالبًا ما تكون في اتجاه التنانير القصيرة، أو الفساتين المفتوحة من ناحية الصدر والساق، بالإضافة إلى ملابس البحر الجاذبة.

سارة شطا هي أيضًا فاشينيستا مصرية، بروح غربية للغاية، تشارك متابعيها دائمًا باطلالاتها على البحر ، كـ البنطلون المزركش، مع التيشرت المربوط باللون الأبيض، أو فساتينها الصيفية القصيرة لسهرات الليل.

الأخوات عبد العزيز، كسرن القيود منذ ظهورهنّ على ساحة الموضة والأزياء، بخاصة بملابس البحر، أو الملابس الرياضية، أما عن السواريه فهنّ يمِلنَ دائمًا إلى إبراز رشاقتهنّ وطولهنّ، وذلك عادةً ما يحدث بالفساتين القصيرة، أو المفتوحة من ناحية الساق.

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