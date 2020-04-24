رؤى الصبان وبثينة الرئيسي بنفس التنورة

ورغم جرأة صيحة الأقمشة البراقة إلا أن اعتمدها من قبل النجمات يأخذها إلى مرحلة الرواج الحقيقي، خاصة وأن كل نجمة لها أسلوب خاص في تنسيق الصيحات، ومن هنا نتوقف عند تنورة ميدي يزينها البريق الفضي اعتمدتها الإعلامية رؤى الصبان والفنانة العُمانية بثينة الرئيسي، وبالطبع نسقتها كلا منهما بحسب أسلوبها.

رؤى الصبان تنسق الصيحات العصرية بنعومة

تميل رؤى الصبان إلى الإطلالات الكلاسيك الناعمة والتي تتماشى مع جمالها الهاديء، ولكن هذا لا يعني أنها بعيدة عن الصيحات العصرية، بينما تنسقها بأسلوبها الذي يميل للبساطة، لذا عندما اعتمدت تنورة براقة اختارت الطول المتوسط، والذي يتناسب مع اتجاهها المحتشم، بتصميم البليسيه ونسقتها مع تي شيرت أبيض مطبعاً بشعار علامة دولتشي أند جابانا Dolce & Gabbana، أما الحذاء فذهب بالإطلالة إلى اتجاه أخر، حيث نسقت الملابس الكاجوال مع كعب عالِ لوضع لمستها الأنثوية الجذابة.

وبدت رؤى الصبان في صيحة النسيج البراق أنيقة ومتنساقة خاصة أنها اختارت قصة مناسبة لطبيعة جسمها، حيث تتميز بأرداف عريضة نسبياً لذا لم تبدأ طيات البليسيه من الخصر مباشرةً.

اعتمدي نفس الطريقة إذا كان لكِ أرداف عريضة، لاسيما وأن هذه الصيحة تتماشى مع موضة الخريف.

بثينة الرئيسي تعتمد إطلالة كاجوال بالكامل



لم تبتعد بثينة الرئيسي كثيراً عن التفاصيل التي اعتمدتها رؤى الصبان مع التنورة البراقة بالفضي، ولكن الفرق أنها قررت أن تكون الإطلالة بالكامل عصرية بما يكفي، لذا نسقتها مع تي شيرت أبيض وحذاء رياضي وحقيبة خصر مزينة بشعار غوتشي Gucci.

يبدو أن التنورة ببريق الفضي أو الذهبي صيحة نالت اعجاب كثير من النجمات ومدونات الموضة، فظهرت المدونة شهد الجميلي من قبل بتنورة براقة ذهبية ونسقتها مع تي شيرت وسترة جلد، أما المدونة المحجبة سهى طه فاختارت أن تنسق التنورة الفضية مع قميص نسائي أبيض مزود بصيجة الكرانيش.

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