متنزلش من البيت.. نصائح طبيعية لعلاج الجيوب الأنفية خلال العاصفة الترابية

يشهد طقس اليوم الجمعة، عاصفة ترابية، بالإضافة لارتفاع درجات الحرارة، وهو ما يعتبر طقسا سيئا خاصة لمرضى التهاب الجيوب الأنفية.
ويشعر مرضى التهاب الجيوب الأنفية بصعوبة في التنفس من الأنف، وبتورم المنطقة المحيطة بالعينين والوجه، بالإضافة إلى الشعور بآلام نابضة في الوجه أو صداع.
والجيوب الأنفية هي مساحات هوائية مبطنة بجلد حساس داخل الأنف، تعرف أيضًا بـ"الغشاء المخاطي"، وتصبح ملتهبة لعدة أسباب منها البكتيريا ونزلات البرد والأنفلونزا والحساسية والفطريات.
ويؤدي التهاب الجيوب الأنفية إلى تورم المساحات الموجودة داخل الأنف، ويتسبب ذلك في تراكم مخاط الأنف وينتج عنه صعوبة التنفس.
وعرض موقع "هيلث لاين" المعني بالصحة، 6 نصائح لتجنب تأثير الأتربة على الجيوب الأنفية.
نصائح لمرضى التهاب الجيوب الأنفية أثناء العاصفة الترابية
استخدام محلول ملحي طبي لغسيل الأنف، لأنه يخفف انسداد الأنف ويساعد في التخلص من الإفرازات.
وضع كمادات دافئة على الأنف مرتين يوميًا، لأن ذلك يفيد الجيوب الأنفية ويساعد في تحسن حالتها.
استنشاق أبخرة زيت النعناع، فهو يعمل على ترطيب الأغشية المخاطية.
تجفيف الجسم بعد الاستحمام يسهم في تجنب زيادة احتقان الأنف والرشح.
تجنب تغير درجات الحرارة، لأن الانخفاض والارتفاع في درجات حرارة الجو يزيد حدة التهاب الجيوب الأنفية.
البعد عن الأتربة وتناول المشروبات الدافئة، يساعد في التخلص من الإفرازات وفتح الجيوب الأنفية.
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