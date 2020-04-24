الفوشيا لون الخريف المقبل نسقيه حسب لون بشرتكِ

درجات الوردي تسيطر على عروض الأزياء منذ العام الماضي، وتتأرجح بين الدرجات الناعمة الهادئة التي تمنح المرأة إطلالة أكثر براءة وطفولة، وبين القوة التي تضيفها الدرجات القوية مثل "الفوشيا" أو ما يُعرف بـ hot pink.

ورغم أن الفوشيا لون مشتق من الوردي إلا أنه يذهب بالمرأة إلى منطقة أخرى من الأناقة، فهو لون مُفم بالأنوثة، يعكس قوة المرأة وجرأتها، فمن ترتدي الفوشيا لا تخشى المواجهة ولا تمانع أن تتصدر الصورة.

وظهر الفوشيا الصارخ على خشة عروض أزياء خريف 2018 من خلال عدد من كبريات العلامات، اختلفت في تصاميمها ولكن اتفقت في قوة وصراحة اللون، فقدمت دار كارولينا هيريرا Carolina Herrera الفوشيه المضيء- لا سيما وأن الألوان المضيئة سنراها في كل مكان الخريف القادم- أما دار ألكسندر وانغ Alexander Wang فذهبت بالفوشيه إلى درجة أكثر نعومة ولكنها لم تتخلى عن القوة والوضح، ومن أكثر درجات الفوشيه أناقة للخريف القادم هو ما قدمه دار شانيل والذي تنوع بين أكثر النعومة والقوة والتباين أيضاً.

أحلام تفضل الفوشيا المناسب للون بشرتها الخمرية

يجلب الفوشيا حمرة طبيعية لصاحبات البشرة الخمرية، خاصة الدرجات القوية والمضيئة، ولأن أحلام تمتلك خيوط لعبة الموضة والجمال فهي تختار هذا اللون بكل ثبات، وتنسقه بشكل يتلاءم مع بشرتها الخمرية وقوامها الممتليء لتبدو في النهاية في أكثر الإطلالات أناقة وقوة.

هذه هي درجة الفوشيا التي تفضلها رؤى الصبان

إذا كان لكِ بشرة بيضاء وصافية مثل الإعلامية رؤى الصبان، فعليكِ محاكاة اختيارتها، فهي تذهب إلى الفوشيا الصريح مع أقمشة مثل الساتان التي تزيده صراحة، ولأنها صاحبة قوام متوسط الوزن تميل إلى أن ترتدي الفوشيا في قصة الفساتين المنسدلة باتساع بسيط مع حزام الخصر الذي يعد رفيق أناقتها.

لماذا تختار كارول سماحة ونوال الزغبي الفوشيا الداكن؟

تتمتع النجمة كارول سماحة والنجمة نوال الزغبي بلون بشرة مائل إلى البرونزي، لذا، عندما تختار كل منهما اللون الفوشيا تفضل الدرجات الداكنة التي تبرز جمال البشرة البرونزية.

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