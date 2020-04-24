كيف سيؤثر كورونا على إطلالاتنا الرمضانية هذا العام؟

اطلالات رمضان 2020 لن تكون كما السابق، فهذا العام رمضان يحلّ علينا في ظلّ أزمة كورونا حيث نلتزم جميعنا بالحجر المنزليّ، ما يعني أنّنا لن نلبّي دعوات الإفطار، ولن نتمكّن من استقبال أحدًا للسهر حتّى السحور، ولن نستمتع بالأمسيات الجميلة، أي أنّنا لن نجد فرصة لارتداء الملابس الفخمة التي اعتدنا أن نرتديها في الأمسيات الرمضانية مثلًا.

فترة انتهاء العزل المنزليّ ليست دقيقة بعد، ولكن كلّنا على يقين بأنّ الشهر الفضيل سيكون خلال أزمة كورونا، ما يعني أنّك قد لا تتمكنين من اعتماد صيحات الموضة الرائجة في رمضان 2 020 . فكيف سيؤثر كورونا على إطلالاتنا الرمضانية هذا العام؟

قد تبقين بملابس النوم لتناول الإفطار

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ستودّعين هذا العام الساعات التي تقضينها أمام المرآة لتجرّبي الملابس التي سترتدينها للإفطار، إذ أنّكِ لن تلبّي دعوات الإفطار التي اعتدتِ عليها كلّ عام، والتي تكون إمّا في المطاعم وإمّا في منزل إحدى الصديقات أو أفراد العائلة، وحتّى أنّكِ لن تستقبلي أحدًا منهم. ولذا، ستجدين أنّ من غير الضروري أن تبّدلي ملابس النوم ، فأنت على طاولة الإفطار مع أهلكِ فحسب، أو أولادكِ وزوجكِ.

وإن كان الإفطار على شرفة المنزل



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تحلو في رمضان جلسات الإفطار في الهواء الطلق، ولذا بالطبع ستنظّمينها مع عائلتكِ، خصوصًا في فترة العزل المنزلي. هنا، أنتِ ستضطرين إلى تبديل ملابس النوم، ولكن لن تشعرين بالحاجة إلى ارتداء سوى الملابس العادية المريحة، كمثل القفاطين والعبايات المنزلية، أو ملابس الرياضة، أو ستكتفين بجينز وقميص.

السنيكرز رفيقكِ المفضّل

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السنيكرز سيرافق معظم إطلالاتكِ في رمضان هذا العام، فعندما تضطرين للخروج إلى السوبر ماركت سيكون خياركِ المفضّل، إذ قد تنتظرين دورك للدخول وشراء حاجيّاتك، إذ أنّ معظمها تتّبع سياسة إدخال عدد معيّن من الاشخاص. ولذا أنتِ بحاجة إلى حذاء مريح، وهل هناك أفضل من السنيكرز؟

وعند اضطراركِ للخروج

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ستضطرين بالطبع خلال شهر رمضان بالتوجه إلى السوبر ماركت، ولكن قد لا تميلين إلى اتّباع النصائح الضرورية لإطلالة مواكبة للموضة. فأنتِ من دون شكّ ستضعين الكمّامة والقفازات الطبية، والتي بدورها تؤثّر على إطلالتكِ، ولكن ما من خيار آخر. كذلك، ستفضّلين اختيار الحقيبة الكبيرة حتّى لو لم تكن متناسبة مع إطلالتكِ أو شكل جسمكِ، إذ أنّها تتّسع للقفازات التي ستبدّلينها بين حين وآخر، ومعقّم اليدين، وغيرها من المستلزمات الضرورية في هذه الفترة. وبالمناسبة، إليكِ طرق الاستفادة من الحقيبة خلال فترة العزل المنزليّ.

ولأنّك قد لا تجدي حاجة لوضع الماكياج، ما رأيكِ بتوفير العناية لبشرتكِ، كمثل تطبيق خلطات طبيعية لعلاج الهالات السوداء

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