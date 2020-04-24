أجدد الأزياء السواريه الصيفية من وحي الفاشنيستات

مع بداية موسم الصيف، بدأت الفاشنيستات كعادتهن مشاركة المتابعين عبر موقع التواصل انستقرام، أجمل فساتين السهرة الصيفية، حسب ذوقهن الخاص.

الألوان النارية

بدرجات جريئة من الأحمر الفاقع، ظهرت فاشنيستا الخليج دانا الطويرش بفستان من الساتان بصيحة الأوف شولدر ، منفوش، مع أكمام مُنتفخة، اختارت معه حقيبة خوص صيفية أنيقة، تناسب الحفلات النهارية، يمكنكِ تغييرها بكلتش لامع في السهرات المسائية. وانتقت دانا إكسسوارات شعر ذهبية على شكل أوراق الشجر، وطبقت مكياجًا صارخًا وهو نوعها المُفضل. هذا الفستان لا يناسب الفتيات الممتلئات، لأن التصميم المنفوش يزيدهن حجمًا.

الفساتين الكلاسيكية البسيطة

تعتبر الأنسب لموسم الصيف، لإطلالة مريحة، هادئة، تتناغم مع الطبيعة، على غرار هذا التصميم من مدونة الموضة والإعلامية نهى نبيل، وهو عبارة عن فستان ماكسي طويل، بأكمام منسدلة طويلة جدًا، مفتوحة، لإطلالة كشفت خسارتها الكثير من الوزن.

وأيضًا فستان الفاشنيستا العنود بدر، المنفوش بتصميم السندريلا، مفتوح من الظهر، مزركش، اختارت معه الكعب العالي، لإطلالة أكثر كلاسيكية.

والمميز في هذه النوعية من الفساتين أنه يمكن تحويلها لفساتين نهارية. كل ما تحتاجينه هو تغيير الإكسسوارات، وارتداء حذاء مسطح.

فساتين سواريه مطرزة للحفلات الكبيرة

هذا النوع من الفساتين لا يناسب سوى المهرجانات والحفلات الكبيرة. مدونة الموضة والعارضة اللبنانية نادين عبد العزيز تألقت في أحد المهرجانات بفستان ذي تصميم ملكي باللون الروز، مع تطريزات فضية لامعة، وأغفلت نادين الإكسسوارات لكي لا تطغى على تطريزات الفستان.

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الفساتين المخملية المزركشة

تكاد لا تخلو خزانة أي من الفاشنيستات من الفساتين الناعمة، سواء كانت بالخامات أو الرسومات.

كالفستان الحريري الناعم الذي اختارته الفاشنيستا يلدا الشريفي، بشق من ناحية الساق ، وفستان مدونة الموضة المصرية نهى الشربيني من الشيفون الشفاف والمعرّق بـ الورود.

يمكن ارتداء هذه الفساتين في أكثر من مناسبة، سواء في النهار أو الليل، وتناسب خامات الشيفون والحرير مع تصميم الخصر الضيق أجسام غالبية الصبايا.

السواريه بعيدًا عن الفساتين

قطع الصيف العصرية تتيح لكِ الابتعاد قليلًا عن فكرة الفستان المعروفة، مثل اختيار الفاشنيستا سارة شطا البنطلون الستان الأخضر الفاقع، مع توب ميتالك مكشوف ، لإطلالة مناسبة للسهرات الصيفية الليلية.

وكذلك لفتنا القميص الفستان الذي ظهرت به الفاشنيستا كارن وازن، من توقيع نيقولا جبران، بفتحة الصدر على هيئة حرف V ، وانتقت حذاء بالكعب العالي ، وحقيبة ميني ذهبية اللون، لتدمج الميتالك الذهبي والفضي معًا.

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