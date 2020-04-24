تقرير يوضّح أبرز 6 صيحات رائجة في عالم القفطان خلال رمضان 2020

تألقي في راحة منزلك بأجمل تصاميم القفطانات المريحة والدارجة بتفاصيل عصرية ومميزة لا تخلو من الأناقة.إليكِ أبرز صيحات الموضة في عالم القفطانات لرمضان 2020:

قفطانات "الـهودي" hoodie

تتميز قفطانات الهودي او القفطانات المتميزة بقبعة خلفية متصلة بقصاتها الواسعة والمريحة ولمسات جمالية أنيقة وبسيطة تتناسب ما ستايلك في المنزل. القي نظرة على تصاميم Waela K من السعودية التي تأتي بخامات جميلة ومميزة، وعلى القفطانات المغربية التي تستعرضها علامة Moroccan Touch بخامات حريرية وألوان جذابة.

تعد القفطانات المشجرة من القطع الكلاسيكية التي لا تخلو منها خزانتك فهي تتميز بكونها قطعة احتلالية جذابة تتزين بأنماط مستوحاة من الطبيعة بأشكالها وألوانها. أحببنا تصميم ثوب مشجر باللون الأخضر والأبيض من مجموعة Aseel Collection.

قفطانات جريئة ومبتكرة

ولستايل شبابي جريء ومختلف، اعتمدي تصاميم قصات القفطان المبتكرة التي أبدعت المصممة الخليجية في تصميمها من حيث التفصيل. اخترنا لك تصاميم Suitbaya التي تعبر عن إطلالة عصرية متجددة أنيقة وفريدة وفي وفي الوقت بسيطة.

قفطانات بتفاصيل جمالية مطرزة

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للمرأة التي تعشق التفاصيل الجمالية والمترفة انتقينا لك مجموعة من القفطانات الفاخرة التي تزدان بالشك والتطريز المتقن. أحببنا تشكيلة اندماج من عمان التي تميزت بحرفية التطريز الذي ينبض أنوثة وجمال.

قفطانات ذات ستايل مينيمالي

إذا كنتي تميلين البساطة والقصات الواسعة والمستقيمة، اخترنا لك تصاميم بسيطة تخاطب الأسلوب المينيمالي وتعد من اكثر القطع المثالية لإطلالة مميزة في المنزل. اختاري من تصاميم The Naqadis التي تتمتع بمرونة وازدواجية في التنسيق

ظهرت مؤخرا صيحة اطلالات القفطان المكونة من قطعتان مستوحاة من ستايل العباية، حيث تأتي القطعة الرئيسية بقصة مفتوحة وتفاصيل جمالية، يمكن أيضا ارتداءوها بطريقة فساتين اللف الأنثوية. اخترنا لك تصميم عباية لف من Rash Design وتصميم طقم فخم من Mounay.

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