كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أبريل 2020 01:43 مساءً - تتعرّض القدمان للكثير من الضغوط والتعب خلال النهار، إما بسبب السير لفترات طويلة أو بسبب انتعال الأحذية غير المريحة. كما تتعرض أظافر القدمين للإرهاق والتلف، وهو ما يجعلها بحاجة دائماً إلى العناية والاهتمام. وتعتبر أظافر القدمين من أكثر المناطق عرضة للإصابة بالأمراض المعدية كالفطريات والصدفيات والالتهابات.. وغيرها من الأمراض التي يمكنك تجنّبها من خلال خطوات وقائية بسيطة.

طريقة العناية بأظافر القدمين



تماماً كأظافر اليدين، تحتاج أظافر القدمين إلى العناية الدائمة، ويتمّ ذلك من خلال الحرص على نظافتها بشكل دائم، وحمايتها من البكتيريا والأمراض التي قد تهدد صحّتها. ولا يتم تنظيف الأظافر فقط من خلال غسلها إنما أيضاً هي بحاجة إلى التقشير والترطيب واستخدام مستحضرات مطهّرة متوافرة عادة في الصيدليات.

خلطات طبيعية للعناية بأظافر القدمين



بالإضافة إلى تنظيف القدمين وتطهيرهما، هناك بعض الخلطات الطبيعية التي تساعد في الحفاظ على صحتهما وصحة أظافرهما، منها:



خلطة زيت الزيتون وعصير الليمون

خلطات طبيعية للعناية بأظافر القدمين



يساعد زيت الزيتون في ترطيب القدمين كما يعمل عصير الليمون على حمايتها من البكتيريا. ضعي نصف كوب من زيت الزيتون واضيفي إليه نصف كوب من عصير الليمون واخلطيهما جيداً للحصول على مزيج متجانس. استخدمي المزيج لمسح أظافر القدمين وأشبعيها جيداً. لا تغسلي قدميك، إنما انتعلي جوارب قطنية وفي الصباح اغسلي قدميك جيداً بالماء الفاتر والصابون البلدي.

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خلطة زيت الثوم وزيت الزيتون

خلطات طبيعية للعناية بأظافر القدمين

يساعد الثوم في علاج الفطريات التي قد تصيب أظافر القدمين. كما أنه يغذيها ويساعد في نموّها بشكل صحي. في وعاء نظيف، ضعي نصف كوب من زيت الثوم وأضيفي إليه نصف كوب من زيت الزيتون واخلطيهما جيداً للحصول على مزيج متجانس. امسحي أظافر قدميك بالمزيج وأشبعيها جيداً، واتركيها منقوعة لمدة نصف ساعة قبل غسلها بالماء الفاتر والصابون البلدي.



خلطة الموز والعسل



أنت بحاجة إلى موزة مهروسة وملعقتين من العسل الطبيعية ونصف فنجان من عصير الليمون وملعقة من جلد الصبار وملعقتين من الزبدة. ضعي المكوّنات في الخلاط الكهربائي واتركيها تمتزج حتى تحصلي على عجينة متماسكة. وزّعي العجينة على أظافرك واتركيها منقوعة لمدة نصف ساعة قبل إزالتها بواسطة الماء الفاتر.

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