كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 24 أبريل 2020 01:43 مساءً - تعاني المرأة من مشكلة عدم ثبات رائحة العطر لفترة طويلة، لذا قد تجد نفسها مضطرة إلى الرش بشكل متكرر خلال اليوم، لكن وكغيرها من المشاكل الجمالية يمكن حلّها عن طريق تطبيق أفضل طرق وضع العطر ليدوم لفترة أطول.

بمعزل عن الماركات العالمية المختلفة وجودة العطور تبقى ديمومة رائحة عطركِ رهن حيلٍ بسيطة يمكن أن تعتمديها لتجعلي من الرائحة تدوم طوال ساعات النهار ومن استخدام واحد. تابعي المزيد: كيف تصنع عطراً من الفواكه

أفضل طرق وضع العطر طرق وضع العطر رشي العطر على مناطق الجسم الأكثر دفئاً مثل البطن والصدر، وكذلك تحت شحمة الأذن، لأنّ حرارة الجسم في هذه المناطق، تساعد على زيادة انتعاش رائحة العطر، لتنبعث أكثر وأكثر. ضعي العطر قبل ارتداء الملابس والإنتظار لفترة حتى يمتصها الجلد ثم ارتداء الثياب من بعدها، فإنّ وضع العطر فوق الملابس يجعل العطر يتطاير سريعاً كما أن بعض أنواع الأقمشة تتفاعل مع العطور، أو تتسبب في تغيير رائحتها. استهدفى نقاط النبض الصحيحة عند الرش وهي المعصم والرقبة وخلف الركبتين وداخل المرفقين. رش العطر على هذه الأماكن يساعد على الإحتفاظ برائحة زكية لفترة طويلة، حيث تعمل النبضات على إنبعاث العطر على مدار اليوم. رشي العطر فورًا بعد الاستحمام ليدوم فترة أطول لأن المسام تكون مفتوحة ما يجعل الجلد يمتص الرائحة بشكل أفضل. رطبي بشرتكِ حتى لو كنتِ على عجلة من أمركِ ولم تجدي الوقت الكافي للاستحمام، طبقي أي كريم غير معطر- فازلين مثلاً أو زيت الأطفال- في أماكن النبض التي سبق ذكرها قبل رش العطر لتدوم الرائحة فترة أطول، فالبشرة الرطبة تضيف شيئاً يزيد من قدرة العطر على الاستمرار لفترة أطول. اختاري مستحضرات العناية بالجسم من غسول اليدين ولوشن الجسم وبودرة التعطير ومزيل العرق والكريم والزيوت من نفس نوعية العطر لضمان ثبات العطر لفترة أطول، ما يساعد أيضًا على عدم تغير رائحة العطر في حال استخدامه مع لوشن، أو مزيل عرق من نوع آخر وبذلك تتناغم الروائح على الجسم ويستمرّ انبعاثها من جسدكِ على مدار اليوم. رشي العطر على شعرك للحصول على أفضل النتائج فمع كل حركة برأسك ستنبعث رائحة العطر المعتمد، كما أن رش العطر على الشعر المبلل يساعد على بقاء الرائحة لفترة أطول. ولكن تأكدي من عدم تطبيقه مباشرة كي لا يلحق الضرر بشعرك، بل قومي برشه على فرشاة الشعر ثم مرريها على شعرك. لا تقومي بفرك العطر، فمن الأخطاء الجمالية الشائعة التي تفعلها المرأة بعد رشّ عطرها على المعصمين فركهما ببعض، فهذا يسبب تكسّر جزيئات العطر وتبخرها في الهواء سريعاً وبذلك لا يستمرّ مفعول العطر سوى لوقت وجيز. لذا يُنصح برش العطر على مسافة من الجلد وعدم فركه أو تدليكه. تابعي المزيد: أفضل عطر نسائي صباحي.. لحجرٍ منعشٍ

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